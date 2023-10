Kibice nie mają wątpliwości. Czarne chmury nad trenerem Lecha

Klęska trzy dni po święcie. Trener Lecha nie wie, dlaczego tak się stało

- Nie spodziewaliśmy się tego. Powiedziałem zawodnikom po meczu, że to był fatalny dzień dla każdego z nas, dla mnie, dla całego sztabu. Wszyscy wygrywamy i wszyscy przegrywamy. I trzy dni po najlepszym meczu w sezonie rozegraliśmy najgorszy. Wiedzieliśmy, że na stadionie Pogoni jest ciężko, że oni będą agresywni, stosują presję. Byliśmy gotowi na to, dobrze się czuliśmy przed meczem , ale nic z tego nie wyszło - tak spotkanie w Szczecinie analizował John van den Brom .

John van den Brom podpadł kibicom Lecha. Ci mają wyrobione zdanie

Nic więc dziwnego, że kibice "Kolejorza" w mediach społecznościowych po raz kolejny zaczęli sobie zadawać pytanie, czy John van den Brom jest najlepszą osobą na stanowisko pierwszego trenera . Holender wskoczył do tej roli awaryjnie, po nagłej rezygnacji Macieja Skorży . Początki miał trudne, ale z czasem zyskał uznanie, głównie za występy w Lecha w pucharach.

Awans do ćwierćfinału Ligi Konferencji, a tam odpadnięcie po znakomitym meczu we Florencji, zostało bowiem zapamiętane. Tylko że w Europie poznaniacy grali głównie z kontry, ich taktyka często była nastawiona na kontry - czy to w Walencji, czy w Bodø, czy w Beer Szewie. A nawet w meczach domowych, bo Villarreal miał piłkę przez ponad 70 procent czasu gry, a został wypunktowany.