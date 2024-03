Forsell po raz pierwszy przedstawił się polskim kibicom na początku 2016 roku, kiedy trafił do Miedzi Legnica . Spędził tam półtora roku i miał odejść do Cracovii . W lecie 2017 roku w zespole "Pasów" doszło jednak do zmiany trenera. Jacka Zielińskiego zastąpił Michał Probierz , który miał odrzucić pomocnika ze względu na jego... nadwagę.

Zamiast więc do Cracovii Forsell trafił Örebro SK. W Szwecji spędził jednak zaledwie pół roku i wrócił do Miedzi. W Legnicy był kolejne półtora roku, by zostać wypożyczonym do HJK Helsinki.