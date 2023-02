Augustyniak urodził w Zduńskiej Woli, około 50 km od Łodzi. Tam zaczynał grać w piłkę, a w wieku 18 lat trafił do Widzewa . Najpierw grał w Młodej Ekstraklasie, a w sezonie 2013/2014 zadebiutował w seniorach. Najpierw w ekstraklasie rozegrał 19 spotkań, a po spadku do pierwszej ligi w kolejnych 18. Widzew wtedy był na skraju bankructwa i młody obrońca trafił do Jagiellonii.

- Syn bardzo pomógł mi w wyborze . Najważniejsze było dla mnie dobro rodziny, chciałem być przy najbliższych. Chciałem żeby moje dziecko wychowywało się przy rodzinie - mówi Augustyniak na oficjalnej stronie klubu. - W decyzji pomógł mi też Jacek Zieliński, z którym miałem jasną relacje i miało to wpływ na moje przyjście do Legii.

Kibice Widzewa poczuli się oszukani. Dodatkowo piłkarz miał pousuwać zdjęcia związane z Widzewem z mediów społecznościowych. Już w piątej kolejce tego sezonu Legia przyjechała na mecz do Łodzi. Augustyniak nie został mile przywitany. - Bardzo liczyłem, że wystąpię w tym spotkaniu. Wróciłem do Łodzi po wielu latach. Zostałem przywitany tak jak się w sumie spodziewałem. Było to dla mnie trochę przykre, ale taka jest piłka. Muszę profesjonalnie do tego wszystkiego podchodzić. Nie mogę skupiać się na tematach kibicowskich - podkreśla.