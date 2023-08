W poniedziałkowy poranek Szymon Jadczak z portalu "WP Sportowe Fakty" opublikował artykuł, w którym podał, że Komar został pobity w trakcie festynu w Wiśniczu Małym. Według tego materiału rozpoznać miały go osoby z bojówki "Młoda Ferajna", identyfikującej się z Wisłą Kraków , a podstawą całego zajścia była wygrana Puszczy Niepołomice nad Wisłą w barażach o awans do PKO Ekstraklasy. Wstępne śledztwo służb wykazało jednak, że zdarzenie nie miało podtekstu kibicowskiego , a wyniknąć miało ze spięcia między Komarem a innymi uczestnikami festynu.

Kewin Komar przerwał milczenie w sprawie afery wokół swojej osoby

Miałem wrażenie, że kiedy szedłem z dziewczyną do znajomych, to właśnie dopiero w tym momencie zaczęły się te przyśpiewki [...] Były, że "Wisła to jest potęga" i tak dalej, a potem zaczęli śpiewać, że "je**ć Puszczę i Cracovię" [...] Kiedy doszliśmy na miejsce, stanąłem obok ławki, gdzie siedzieli znajomi mojej dziewczyny i chwilę później podeszła do mnie jedna z tych osób, które śpiewały te przyśpiewki. Podał mi rękę i powiedział, że mnie rozpoznał. Że bronię w ekstraklasie... A i na samym początku pogratulował mi awansu, ale dodał, że mnie nie szanuje, bo wyeliminowałem jego klub z baraży. Po tym wszystkim odszedł na swoje miejsce

W dalszej części rozmowy 20-latek opisuje już same starcia z agresorami. Jedna z osób intonujących przyśpiewki miała do niego podejść i pogratulować awansu, jednocześnie zaznaczając, że go nie szanuje, bo wyeliminował jego klub. Później przy jego stoliku miało pojawić się dwóch mężczyzn, a jeden z nich jako pierwszy wyprowadził cios, trafiając Komara w głowę. Wywiązała się szarpanina, z której finalnie Komar oddalił się z pomocą swojej dziewczyny i obcej osoby. "Jeden z nich stanął przede mną, drugi od prawej ręki. Tak jakby mnie otoczyli. Jeden z nich, ten po prawej stronie, trzymał w ręce piwo. Na pewno był pod wpływem alkoholu. On zapytał mnie: "Co ku**o teraz?" " - opisuje on genezę całej sytuacji.