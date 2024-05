Katastrofalny sezon Rakowa. I takie zachowanie na koniec, co za słowa

Początek nowego rozdziału wydawał się pokazywać, że ta decyzja była słuszna. Raków awansował bowiem, pierwszy raz w historii, do rozgrywek grupowych w europejskich pucharach (Liga Europy), gdzie jednak nie wyszedł z grupy.

Raków. Dawid Szwarga o swojej pracy

Świerczewski początkowo cały czas stawiała na Szwargę, ale i on zmienił zdanie. Przed zakończeniem rozgrywek poinformowano, że do klubu wraca Papszun.

Teraz do swojej pracy w roli pierwszego trenera odniósł na portalu społecznościowym 33-letni trener.

" Cała runda rewanżowa w naszym wykonaniu była nie do zaakceptowania . Uważam, że komunikat o moim odejściu miał przełożenie na każdą osobę pracującą w klubie i pośredni, nie decydujący, wpływ na końcówkę rundy rewanżowej. Byłem na taką sytuację przygotowany, ale czułem rozczarowanie" - napisał Szwarga.

Główną wartością, jaką kierowałem się w relacjach pomiędzy sobą a sztabem i zawodnikami była szczerość, realizm do bólu. W taki sam sposób chcę zamknąć ten etap mojej kariery: pierwszego trenera Rakowa Częstochowa

I wskazał przyczyny, dlaczego "Medaliki" pod jego wodzą nie zaprezentowały się na miarę oczekiwań. Przede wszystkim wskazał na kontuzje, które przetrzebiły jego zespół. Odniósł się tutaj do infrastruktury w Sosnowcu, gdzie Raków występował w fazie grupowej europejskich pucharów, liczby minut, które zwodnicy spędzili na murawie, czasami znacznie większej niż w poprzednim sezonie, a także do poprzednich rozgrywek, które miały doprowadzić organizm piłkarzy "do granic wytrzymałości". "Jestem świadomy, że popełniłem tutaj błędy" - przyznał.