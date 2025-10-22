Katastrofalny początek, a potem nagły zwrot akcji. Polacy pobili włoskiego giganta

Seniorski zespół Legii Warszawa już w czwartek rozegra swoje drugie spotkanie w fazie ligowej Ligi Konferencji. Po porażce 0:1 z Samsunsporem "Wojskowych" czeka bardzo nietypowy wyjazd. W Krakowie, na stadionie Wisły Kraków przyjdzie im zmierzyć się z Szachtarem Donieck. Ukraińcy z oczywistych względów domowe spotkania w europejskich pucharach rozgrywają w naszym kraju.

Dzień przed kolejnym sprawdzianem ekipy Edwarda Iordanescu do akcji wkroczyli juniorzy warszawskiego klubu. Legia w poprzednim sezonie triumfowała w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów, dzięki czemu reprezentuje naszą federację w tegorocznej edycji Ligi Młodzieżowej. Ta jest podzielona na dwie ścieżki - jedna jest dokładnym odwzorowaniem fazy ligowej seniorskiej Ligi Mistrzów. Polski zespół trafił natomiast do ścieżki mistrzowskiej. Losowanie dla stołecznego klubu okazało się wyjątkowo niefortunne. Ze wszystkich rywali Polacy trafili na najwyżej notowany zespół - włoską Fiorentinę.

Niespodziewany rezultat Legii. Włosi rozbici, potężna zaliczka przed rewanżem

Pierwsze spotkanie zostało zaplanowane w Polsce, a konkretniej w Legia Training Center, gdzie stacjonują wszystkie młodzieżowe zespoły Legii. Środowa potyczka zaczęła się dla mistrzów Polski najgorzej, jak tylko mogła. Już w pierwszej akcji Fiorentina wyszła na prowadzenie po trafieniu Brando Mazzeo.

Reakcja drużyny prowadzonej od niedawna przez Patryka Seppelta-Górajewskiego była wprost znakomita. Nie minęła 20 minut, a około 350 kibiców obecnych na trybunach mogło przecierać oczy ze zdumienia. Legia zdołała zaskoczyć swojego przeciwnika, który po szybkim objęciu prowadzenia mógł się lekko rozluźnić. Efekt? Legia prowadziła aż 3:1, a do bramki włoskiego zespołu trafiali Przemysław Mizera, Cyprian Pchełka oraz Samuel Kovacik.

Włoski zespół, gdy już otrząsnął się z szoku, starał się przejąć inicjatywę i odrobić przynajmniej część strat. Zawodnicy Legii grali jednak bardzo przytomnie, oddalając zagrożenie spod własnej bramki. Na pochwały zasługuje postawa bramkarza gospodarzy Jana Biendugi. 17-latek rozegrał bardzo dobre zawody, a bez jego licznych interwencji sukces nie byłby możliwy.

Po przerwie Legia zadała rywalowi ostateczny cios. W 60. minucie dublet skompletował Kovacik. Juniorski reprezentant Słowacji przeprowadził indywidualną akcję, którą sfinalizował uderzeniem z najbliższej odległości. Już zwycięstwo Legii z Fiorentiną trzeba traktować jako miłą niespodziankę. Mało kto mógł się spodziewać, jakich rozmiarów zwycięstwo odniesie mistrz Polski.

Wygrana 4:1 stanowi pokaźną zaliczkę przed rewanżowym spotkaniem we Włoszech. To odbędzie się 5 listopada. Jeżeli w drugim meczu nie wydarzy się żaden kataklizm, Legia w trzeciej rundzie zmierzy się ze zwycięzcą dwumeczu pomiędzy greckim PAOK-iem i islandzkim KA. Jeżeli i ta przeszkoda okaże się nie wystarczająca dla Polaków, to w 1/16 finału czekać na nich będzie drużyna z miejsc 7-16 z fazy ligowej Ligi Młodzieżowej.

Zmagania juniorów Legii Warszawa w Lidze Młodzieżowej obserwował Dariusz Mioduski PIOTR KUCZA/FOTOPYK Newspix.pl

