Partner merytoryczny: Eleven Sports

Katastrofa Legii. Dwa "samobóje" i czerwona kartka. Twierdza nadal niezdobyta

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Zagłębie Lubin pokonało 3:1 Legię Warszawa w ostatnim niedzielnym meczu Ekstraklasy. Antybohaterem spotkania okazał się Kamil Piątkowski, który najpierw zaliczył samobójcze trafienie, a potem sprokurował rzut karny i wyleciał z murawy z czerwoną kartką. Defensor reprezentacji Polski uporał się z tym "wyczynem" w niespełna kwadrans. Gospodarze po raz kolejny sięgnęli po pełną pulę i w tym sezonie pozostają na swoim terenie niepokonani.

Leonardo Rocha (z lewej) odbiera gratulacja po zdobytej bramce. W tym momencie Legia przegrywała w Lubinie 0:2
Leonardo Rocha (z lewej) odbiera gratulacja po zdobytej bramce. W tym momencie Legia przegrywała w Lubinie 0:2Kai Taller/Arena AkcjiNewspix.pl

Legioniści jechali na Dolny Śląsk, by przypomnieć sobie smak ligowego triumfu na obcym terenie. Po raz ostatni wygrali w gościnie jeszcze w lipcu. A dokładniej - po raz ostatni i jedyny.

Na dodatek dwa ostatnie spotkania ekipa Edwarda Iordanescu kończyła na tarczy. Przegrała najpierw z Samsunporem (0:1) w Lidze Konferencji, potem z Górnikiem Zabrze (1:3) w Ekstraklasie. W stolicy pocieszano się, że Zagłębie to wygodny rywal - pięć poprzednich konfrontacji z tą drużyną kończyło się zwycięstwem warszawian.

Legia mocno zamroczona do przerwy. Piątkowski z sabotażem jesieni: "swojak", karny i czerwona kartka

Z większym animuszem do ataku przystąpiła Legia, ale to Zagłębie miało na koncie pierwszy celny strzał. W siódmej minucie w światło bramki trafił 18-letni Marcel Reguła. Na posterunku był jednak Kacper Tobiasz.

Potem inicjatywa należała do gości. To oni osiągnęli przewagę optyczną, tyle że niewiele z tego wynikało. Wystarczył jednak moment dekoncentracji w szeregach obronnych i "Miedziowi" wyszli na prowadzenie.

W bramkowej akcji z prawego skrzydła płasko dogrywał Reguła. Tor lotu piłki przeciął Kamil Piątkowski, ale uczynił to wybitnie niefortunnie. Po chwili jego nazwisko było już na liście strzelców z trafieniem samobójczym.

Jak się miało okazać, koszmar 25-letniego obrońcy dopiero się zaczynał. Krótko przed końcem pierwszej połowy ponownie w roli antybohatera wystąpił Piątkowski. Tym razem popisał się bramkarską paradą, zatrzymując futbolówkę ręką.

Przez moment wydawało się, że wcześniej był ofsajd. Ostatecznie arbiter wyrzucił nieokrzesanego defensora z boiska, a gospodarzom przyznał rzut karny. Jego niezawodnym egzekutorem okazał się Leonardo Rocha. 2:0 do przerwy!

Zobacz również:

Robert Lewandowski
Robert Lewandowski

Transferowa bomba z Lewandowskim. Zaskakujący kierunek. "Umowa do 2028"

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek

    Po zmianie stron Legia ruszyła do odrabiania strat. Nie bardzo jednak miała czym rywala postraszyć. W sukurs dosyć szybko przyszedł Kajetan Szmyt. Teraz to on nieszczęśliwą interwencją skierował piłkę do własnej bramki po uderzeniu głową Kacpra Urbańskiego.

    Niewiele brakowało, a lubinianie nie utrzymaliby korzystnego rezultatu do końcowego gwizdka. Gdy jednak w znakomitej sytuacji znalazł się Mileta Rajović, zawiódł na całej linii. Jego uderzenie z pięciu metrów w sobie tylko znany sposób wybronił Dominik Hładun.

    Już w doliczonym czasie gry, gdy goście mocniej się odkryli, z bliskiej odległości dobił przeciwnika wprowadzony z ławki Jakub Sypek.

    W ten sposób Zagłębie zgarnęło komplet punktów, minęło legionistów w tabeli i w tym sezonie pozostaje na swoim obiekcie zespołem niepokonanym.

    Zobacz również:

    Kapitan reprezentacji Polski - Robert Lewandowski
    Robert Lewandowski

    Lewandowski ujawnił prawdę. Do Polski dotarła już wypowiedź Flicka. To koniec

    Łukasz Żurek
    Łukasz Żurek
      PKO Ekstraklasa
      12. Kolejka
      19.10.2025
      17:30
      Zakończony
      Kamil Piątkowski
      32' (sam.)
      Leonardo Rocha
      45+-1' (k.)
      Jakub Sypek
      90+-6'
      Kajetan Szmyt
      53' (sam.)
      Wszystko o meczu

      Składy drużyn

      KGHM Zagłębie Lubin
      Legia Warszawa
      Rezerwowi

      Statystyki meczu

      KGHM Zagłębie Lubin
      3 - 1
      Legia Warszawa
      Posiadanie piłki
      35%
      65%
      Strzały
      16
      12
      Strzały celne
      5
      2
      Strzały niecelne
      6
      4
      Strzały zablokowane
      5
      6
      Ataki
      35
      64
      Uraz Lewandowskiego. "Nie ma tematu, że piłkarz przyjeżdża na kadrę i myśli, że może odnieść kontuzję"Polsat Sport
      Piłkarz w pomarańczowej koszulce drużyny Zagłębie Lubin wykonuje gest z uniesionymi do góry palcami wskazującymi, w tle rozmazane sylwetki innych zawodników i kibiców na trybunach.
      Leonardo Rocha trafił do siatki strzałem z rzutu karnego Przemys³aw KarolczukPAP
      Dwóch piłkarzy rywalizuje o piłkę w powietrzu, jeden ubrany w zielony, drugi w pomarańczowy strój, wykonując główkę w trakcie meczu na stadionie z zamazaną publicznością w tle.
      Kamil Piątkowski (z lewej) zaliczył najbardziej koszmarny występ w dotychczasowej karierzePrzemys³aw KarolczukPAP
      Mężczyzna w czarnej kurtce z herbem piłkarskiego klubu stoi na tle trybun stadionu, patrząc poważnie przed siebie
      Leszek Ojrzyński, trener Zagłębia LubinPrzemys³aw KarolczukPAP

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja