"Kat" Legii wraca do Ekstraklasy. Klamka zapadła, już nie ma odwrotu

Pogoń Szczecin w piątkowe popołudnie ogłosiła transfer nowego napastnika. Do Ekstraklasy wraca Karol Angielski, który jeszcze latem pogrążył Legię Warszawa w europejskich pucharach. 29-latek na Cyprze był już jednak skreślony z powodu wywiadu udzielonego "sport.tvp.pl". Angielski zdecydował się wrócić do ojczyzny i związać kontraktem ze szczecińskim klubem.

Zawodnik w żółto-zielonym stroju prowadzi piłkę w polu karnym, a obrońca w białej koszulce wykonuje wślizg, próbując odebrać piłkę. W tle pozostali piłkarze oraz licznie zgromadzeni kibice na trybunach.
Karol Angielski podczas meczu z Legią WarszawaMARCIN SZYMCZYK/FOTOPYKNewspix.pl

Sezon 2021/22 okazał się być dla Karola Angielskiego przełomowym. Napastnik wiódł wówczas prym w Radomiaku Radom, który po wielu latach absencji powrócił na boiska Ekstraklasy. W elicie Angielski absolutnie nie zawodził, kończąc sezon z 18 golami na koncie. Taki przebłysk spowodował, że napastnik postanowił wyjechać z kraju.

Wybór padł na turecki Sivasspor, gdzie jednak mu się nie powiodło. Inaczej sytuacja wyglądała w greckim Atromitosie oraz cypryjskim AEK-u Larnaka. Z drugim z klubów Polak sięgnął po krajowy puchar, a wkrótce również i po Superpuchar Cypru. Naturalną konsekwencją tego sukcesu była możliwość gry w eliminacjach Ligi Europy. A tam Angielski szybko dostał możliwość przypomnienia polskim kibicom o swojej osobie.

AEK Larnaka w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy dał bolesną lekcję Legii Warszawa. O losach dwumeczu w zasadzie przesądziła pierwsze starcie na Cyprze. AEK wygrał wówczas aż 4:1, a Angielski był strzelcem jednego z goli dla gospodarzy. W rewanżu Legia wygrała "tylko" 2:1, przez co musiała skupić się na grze w Lidze Konferencji.

    Jeden wywiad zakończył jego przygodę na Cyprze. Postanowił wrócić do Ekstraklasy

    Angielski w AEK-u strzelał jeszcze w meczu Ligi Konferencji ze Shkendiją Tetovo. To trafienie pozwoliło Cypryjczykom zająć miejsce w TOP8 i awansować bezpośrednio do 1/8 finału. Pozycja Polaka w klubie nie była jednak najlepsza - 29-latek pod koniec roku pojawiał się na murawie głównie z ławki rezerwowych. Angielski swoją frustracją podzielił się w rozmowie z "sport.tvp.pl".

    Czegokolwiek bym nie zrobił, w kolejnym meczu i tak nie ma to znaczenia, bo znowu siadam na ławce. To rodzi frustrację i rozczarowanie.
    stwierdził Angielski.

    Słowa Polaka szybko dotarły na Cypr a wraz z nimi informacja o ukaraniu napastnika przez klub. Wiadomym było już, że dni Angielskiego w Larnace są już policzone. Na szczęście dla niego nie doszło do sytuacji, że klub zablokowałby jego odejście, a ten miałby pół roku gry w plecy. Polakowi udało się rozwiązać umowę z Cypryjczykami, a tuż po niej sfinalizować powrót na boiska Ekstraklasy.

    Karol Angielski związał się kontraktem z Pogonią Szczecin. 29-latek został zaprezentowany jako nowy zawodnik "Portowców" w piątkowe popołudnie. Były piłkarz m.in. Radomiaka Radom podpisał z Pogonią umowę obowiązującą do końca czerwca 2027 roku. W ustaleniach pomiędzy obiema stronami zawarto opcję przedłużenia umowy o kolejny rok lub dwa lata.

    Angielski jest pierwszym wzmocnieniem oficjalnie ogłoszonym przez Pogoń. 29-latek będzie zastępstwem dla Rajmunda Molnara, którego z gry na wiele miesięcy wyłączy poważny uraz kolana. Pogoń w trakcie zimowego okresu przygotowawczego uda się na obóz do Turcji, gdzie zmierzy się m.in. z czeskim FK Jablonec.

    Noah - Legia Warszawa. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Dwóch piłkarzy rywalizuje o piłkę podczas meczu piłki nożnej, jeden z zawodników w białym stroju unosi nogę do wybicia piłki, drugi w zielono-żółtym obserwuje sytuację na tle wypełnionych trybun.
    Rafał Augustyniak i Karol Angielski podczas meczu Legia Warszawa - AEK Larnaka w eliminacjach Ligi Europy Foto Olimpik/NurPhoto) (Photo by Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP - Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
    Dwóch piłkarzy w czarnych strojach próbuje odebrać piłkę zawodnikowi w żółto-niebieskim stroju podczas dynamicznej akcji na murawie boiska, piłka znajduje się tuż przy nodze zawodnika w żółtym stroju.
    Arka Gdynia - Pogoń Szczecin Piotr MatusewiczEast News

