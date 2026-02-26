Karol Nawrocki nawet się nie wahał. To zrobił z koszulką Arki. A derby już w piątek
Mecz Arka Gdynia - Lechia Gdańsk wywołuje wielkie emocje w kibicach z Trójmiasta. Do takiego starcia dojdzie w piątkowy wieczór. Nie od dziś wiadomo, że zagorzałym kibicem Gdańszczan jest prezydent RP Karol Nawrocki. Czy pojawi on się na tym spotkaniu? Całkiem niedawno odpowiedział na to pytanie. Chwilę wcześniej w jego ręce wpadła koszulka Arki. Nie uwierzycie, co z nią zrobił.
Karol Nawrocki jest sympatykiem Lechii Gdańsk. Głowa państwa wielokrotnie podkreślała swoją miłość do klubu ze swojego rodzinnego miasta. Nawrocki kibicuje Lechii od najmłodszych lat. Dla "lechiastoria.pl" wspominał, że na trybuny stadionu Lechii już w latach 80. przyprowadzał go jego ojciec.
- Świadome kibicowanie liczę sobie od lata 1992 (miałem wtedy 9 lat) - niezapomniany mecz Lechii ze Stilonem Gorzów. Nie mogłem wyjść z podziwu jak z 0-4 można zrobić 4-4 i to w ostatnich minutach. Oglądałem ten mecz z tatą, ale też ze swoim przyjacielem "Bertem", z którym przebijaliśmy się gdzieś przez ludzi, żeby skorelować sytuację na boisku z wiwatującymi biało-zielonymi kibicami - wyznał Nawrocki.
Nawrocki kibicuje Lechii Gdańsk. Mecz z Arką ma szczególne znaczenie
Karol Nawrocki jest stałym bywalcem stadionu w Gdańsku. Miał już okazję go odwiedzić jako urzędująca głowa państwa. W połowie sierpnia oglądał mecz Lechia - Motor Lublin. Kibice postanowili przywitać go specjalnym transparentem. - Byłeś. Jesteś. Będziesz zawsze kibicem Lechii - napisali na banerze.
Na najbliższy piątek zaplanowano derby Trójmiasta, a więc mecz Arka Gdynia - Lechia Gdańsk. To ważny mecz dla kibiców z Pomorza więc także i dla samego prezydenta, który przyznał, że niegdyś na mecz derbowy z Arką nie zabrał szalika i znalazł się w kłopotliwej sytuacji. - Niezbyt też czuję się w stadionowym śpiewie, więc wyglądałem podejrzanie… Doszło do tragikomicznej sytuacji, z której jednak wyszedłem z tarczą, Lechia wygrała 2-1 - wspominał po latach.
Koszulka Arki Gdynia w rękach kibica Lechii Gdańsk. Tak zareagował Nawrocki
Kilkanaście dni temu Nawrocki brał udział w spotkaniu w Pucku. Spotkał tam kibiców Arki, którzy zapytali go czy pojawi się na zbliżających się derbach. Prezydent szeroko się uśmiechnął i krótko odpowiedział. - Z derbami będę musiał poczekać - przyznał.
W trakcie tego spotkania w jego ręce wpadła także koszulka Arki, a więc największego "wroga" jego ukochanej Lechii. Jeden z kibiców poprosił o jej podpisanie. Nawrocki uczynił to bez zawahania. Wszystko zostało nagrane przez lokalny portal nadmorski24.pl.
Nawrocki na każdym kroku podkreśla, że jest prezydentem wszystkich Polaków i to niezależnie od sympatii i antypatii kibicowskich. W jednym z wywiadów obiecał, że w trakcie swojej prezydentury postara się odwiedzić wszystkie stadiony Ekstraklasy. Był już na meczu Lechii, a także z perspektywy trybun śledził mecz Ligi Konferencji pomiędzy Legią Warszawa, a Spartą Praga. Ponadto z bliska oglądał mecze piłkarskiej reprezentacji Polski z Finlandią w Chorzowie oraz Holandią w Warszawie.
Mecz Arka - Lechia zaplanowano na piątek (27 lutego), godz. 20:30. Relację tekstową "na żywo" będziecie mogli śledzić w Interii Sport.