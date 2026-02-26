- Świadome kibicowanie liczę sobie od lata 1992 (miałem wtedy 9 lat) - niezapomniany mecz Lechii ze Stilonem Gorzów. Nie mogłem wyjść z podziwu jak z 0-4 można zrobić 4-4 i to w ostatnich minutach. Oglądałem ten mecz z tatą, ale też ze swoim przyjacielem "Bertem", z którym przebijaliśmy się gdzieś przez ludzi, żeby skorelować sytuację na boisku z wiwatującymi biało-zielonymi kibicami - wyznał Nawrocki.

Nawrocki kibicuje Lechii Gdańsk. Mecz z Arką ma szczególne znaczenie

Karol Nawrocki jest stałym bywalcem stadionu w Gdańsku. Miał już okazję go odwiedzić jako urzędująca głowa państwa. W połowie sierpnia oglądał mecz Lechia - Motor Lublin. Kibice postanowili przywitać go specjalnym transparentem. - Byłeś. Jesteś. Będziesz zawsze kibicem Lechii - napisali na banerze.

Na najbliższy piątek zaplanowano derby Trójmiasta, a więc mecz Arka Gdynia - Lechia Gdańsk. To ważny mecz dla kibiców z Pomorza więc także i dla samego prezydenta, który przyznał, że niegdyś na mecz derbowy z Arką nie zabrał szalika i znalazł się w kłopotliwej sytuacji. - Niezbyt też czuję się w stadionowym śpiewie, więc wyglądałem podejrzanie… Doszło do tragikomicznej sytuacji, z której jednak wyszedłem z tarczą, Lechia wygrała 2-1 - wspominał po latach.

Koszulka Arki Gdynia w rękach kibica Lechii Gdańsk. Tak zareagował Nawrocki

Kilkanaście dni temu Nawrocki brał udział w spotkaniu w Pucku. Spotkał tam kibiców Arki, którzy zapytali go czy pojawi się na zbliżających się derbach. Prezydent szeroko się uśmiechnął i krótko odpowiedział. - Z derbami będę musiał poczekać - przyznał.

W trakcie tego spotkania w jego ręce wpadła także koszulka Arki, a więc największego "wroga" jego ukochanej Lechii. Jeden z kibiców poprosił o jej podpisanie. Nawrocki uczynił to bez zawahania. Wszystko zostało nagrane przez lokalny portal nadmorski24.pl.

Nawrocki na każdym kroku podkreśla, że jest prezydentem wszystkich Polaków i to niezależnie od sympatii i antypatii kibicowskich. W jednym z wywiadów obiecał, że w trakcie swojej prezydentury postara się odwiedzić wszystkie stadiony Ekstraklasy. Był już na meczu Lechii, a także z perspektywy trybun śledził mecz Ligi Konferencji pomiędzy Legią Warszawa, a Spartą Praga. Ponadto z bliska oglądał mecze piłkarskiej reprezentacji Polski z Finlandią w Chorzowie oraz Holandią w Warszawie.

Mecz Arka - Lechia zaplanowano na piątek (27 lutego), godz. 20:30. Relację tekstową "na żywo" będziecie mogli śledzić w Interii Sport.

