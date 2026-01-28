Korespondencja z Turcji (zgrupowanie polskich klubów)

Karol Angielski zimą został zawodnikiem Pogoni Szczecin. Dla polskiego napastnika jest to powrót do Ekstraklasy po kilku latach. To wystarczający powód, by porozmawiać o jego pozaboiskowych doświadczeniach z innych lig, bo grając na południu kontynentu, musiało dojść do wielu niecodziennych sytuacji. I w istocie tak było.

Trochę inny świat

Przemysław Langier (Interia Sport): Do Polski wracasz po kilku latach za granicą. Lista krajów: Turcja, Grecja, Cypr. Jest potencjał, by działo się nie tylko na boisku…

Karol Angielski (piłkarz Pogoni Szczecin): - Faktycznie, momentami było ciekawie. A momentami trochę śmiesznie, trochę strasznie.

Który z krajów dostarczył najmocniejszych bodźców?

- Chyba Turcja. Aczkolwiek pierwsze, co rzuciło mi się w oczy po transferze do Sivassporu, to jakość piłkarska. Skok był niepodważalny, piłkarze innego kalibru, wielu reprezentantów swoich krajów, w tamtym czasie kilka lat gry w europejskich pucharach. Gdybym miał mówić tylko o poziomie, mógłbym opowiadać dużo i dobrze.

No to pomówmy o tym, czego kamery nie rejestrują.

- Po tym, jak związałem się z Pogonią, rozmawiałem już tu, na miejscu z Jankiem Biegańskim i Kamilem Grosickim, którzy też grali w Sivassporze. Grosik był tam już z 15 lat temu i od tego czasu niewiele się zmieniło. Sivas to miejsce mocno przywiązane do lokalnych tradycji i zasad kulturowych. Dla osoby wychowanej w Europie adaptacja do funkcjonowania w tak silnie zakorzenionej kulturze muzułmańskiej może być wyzwaniem, zwłaszcza na początku. Jednego dnia zapomniałem, że jest piątek - dla Muzułmanów dzień, jak dla nas niedziela - i poszedłem na siłownię. A tam trwa modlitwa, zrobiło mi się głupio. Zresztą praktyki religijne były obecne w wielu codziennych momentach: w szatni przed meczem, w drodze powrotnej, gdy zatrzymywaliśmy się na stacji benzynowej. W wolnym czasie nie było opcji, by nawet integracyjnie wyjść z drużyną na piwo. Lokalne zwyczaje nie sprzyjały takim formom integracji. Idąc ulicą, można było zauważyć, że zdecydowana większość kobiet nosi tradycyjne stroje. Samo w sobie nie stanowiło to problemu, ale gdy wychodziliśmy z żoną, zwracaliśmy na siebie większą uwagę mieszkańców.

Turystów w Sivas nie ma. Ludzie nie przywykli do widoku kobiety, która nie jest Muzułmanką.

- Właściwie to nie wiem, czy zerkali bardziej w kierunku żony, czy mojej, bo jeśli ktoś w ten sposób wychodził na ulicę, to było jasne, że to piłkarz.

W Turcji, którą kojarzymy z szaleństwem wokół piłkarzy, nie wiązało się to z żadnymi korzyściami?

- Nie w Sivas. O, wspomniałem o braku integracyjnych wypadów. Przekonaliśmy się o tym dość szybko. Gdy jeszcze nie do końca ogarnialiśmy lokalne realia, umówiliśmy się w jednym pubie - praktycznie jedynym tego typu miejscu w mieście, zresztą świeżo otwartym. Następnego dnia lokal został zdewastowany i podpalony. Nie miało to oczywiście związku z naszą obecnością, raczej z tym, że funkcjonował wbrew przyjętym tam normom obyczajowym. To miejsce działało chyba zaledwie przez jeden dzień.

Odszedłeś po zaledwie roku. A jak inni Europejczycy w drużynie? Dochodziły od nich głosy, że chyba nie dadzą rady?

- Wielu mówiło, że nie jest lekko, choć generalnie radzili sobie nieźle z zabijaniem czasu. Na przykład grali na PlayStation. Mnie konsole nigdy nie kręciły, więc trudno było sobie znaleźć jakiekolwiek zajęcie. Tyle dobrego, że byłem tam ze swoją żoną. Gdybym nie miał się do kogo odezwać, chyba bym zwariował. Barierą bywał również język. Mało który Turek mówił po angielsku, a dało się odczuć, że oczekuje się od obcokrajowców znajomości języka tureckiego. Ale to detale w porównaniu z innymi wydarzeniami.

Trzęsienie ziemi. Asystent trenera stracił 15 bliskich

To znaczy?

- Mój pobyt w Sivas przypadł na czas wielkiego trzęsienia ziemi w Turcji. Epicentrum było w odległości jakichś 300 km, ale trzęsienie było tak potężne, że dotarło i do nas. Około 4 w nocy obudziło nas drżenie budynku, kołysało jak na łódce. Spojrzeliśmy przez okno, ludzie z przerażeniem wybiegali z budynku. My mieliśmy do pokonania 14 pięter w dół. Złapaliśmy najpotrzebniejsze rzeczy i ruszyliśmy. Wszędzie było słychać tylko okrzyki modlitwy, co tylko potęgowało poczucie niepokoju. Mnóstwo ludzi potraciło bliskich, domy, majątki. Jeden z asystentów w klubie musiał pochować około 15 osób ze swojej rodziny.

O, matko… Spodziewam się, że był to największy strach w życiu.

- I bezradność. Nie bardzo wiedzieliśmy, jak się zachować. Zostaliśmy skoszarowani w miejscu, którym była szkoła jazdy. Mnóstwo ludzi, ale miałem też kolegę, który był Muzułmaninem, ale się nie pojawił. Okazało się później, że wszystko z nim w porządku. Pytam: gdzie byłeś? A on, że w momencie, gdy blok zaczął się trząść, zaczął się modlić. No i został.

Długo to wszystko trwało?

- Około trzech dni. Ogólnie gdy się uspokajało, mogliśmy wrócić do domu po najważniejsze rzeczy, zrobić jakieś zakupy, by się przygotować na kolejne trzęsienie. Nastąpiły jeszcze dwa, ale żadne tak mocne, jak to pierwsze. Z klubu dostaliśmy informację, że mamy wolne, by wyjechać do domu. My musieliśmy zostać, bo ze względu na opady śniegu, loty zostały odwołane.

W Sivassporze grało kilku Polaków. Pamiętali ich?

- Świetnie pamiętają Kamila Grosickiego. Gdy powiedziałem, że jestem Polakiem, od razu wymieniali jego nazwisko. To z Sivassporu ruszył do Francji. Ale innych też mieli w pamięci. Wspominali Arka Piecha, mimo iż za wiele tam nie pograł, Janka Biegańskiego.

"Grosik" kiedyś opowiadał, że Sivas uratowało mu życie. Że na tamtym etapie kariery, gdy wiele u niego działo się poza boiskiem, potrzebował trafić w miejsce, gdzie nie będzie ani pół pokusy.

- No to Sivas idealnie wpisywało się w to założenie. Ja grałem tam cztery lata temu i tam praktycznie nic nie było, a co dopiero cofnąć się o 15 lat. Kamień na kamieniu.

Prezes krzyczał, straszył, dmuchał dymem w twarz

Na mieście nie działo się nic ciekawego, ale może w gabinecie u prezesa?

- Było nerwowo. Wymuszali moje odejście z klubu. Ja nie chciałem, bo inaczej się dogadywaliśmy, ale wtedy zaczęło się straszenie.

Straszenie?

- W pewnym momencie rozmowy zeszły na bardzo osobiste tory. Moja żona była w ciąży i padły sugestie, że dalszy pobyt dla niej w tym miejscu może być bardzo trudny. Sformułowania, które wtedy usłyszałem, odebrałem jako formę nacisku i próby zastraszenia.

Jakie słowa wybrzmiały?

- Dokładnie nie zacytuję, ale sprowadzało się do tego, że jeśli zostaniemy, czekają nas bardzo ciężkie doświadczenia. Przy tym wszystkim bardzo krzyczeli. Zrobił się bazar. Wrzaski, niedopuszczanie do słowa, odpalanie papierosa i dmuchanie dymem prosto w twarz.

Jak to się w ogóle stało, że trafiłeś do gabinetu?

- Zawołali mnie z treningu. Prezes powiedział, że mój kontrakt obciąża budżet, i że - delikatnie mówiąc - nie jest najmniejszy w drużynie. Zaczęło się spokojnie, że chcą znaleźć rozwiązanie. Ale nie byłem zainteresowany warunkami, które proponowali. Powiedziałem, że nie mogę się na nie zgodzić, bo żona jest w ciąży, i że jeśli mam rozwiązać kontrakt, to musimy się tak dogadać, żebym ja też czuł się zabezpieczony. Wtedy zaczęło się nerwowo.

Ale straszenie z ich perspektywy przyniosło oczekiwany efekt.

- Tak. Ale odejście było dobrą decyzją. I to mimo tego, że zostawiłem tam dużo pieniędzy, które powinienem zarobić. Wtedy spojrzałem jednak na to w ten sposób, że będąc w Sivassporze takie sceny będą się powtarzać, a ja chcę się przede wszystkim rozwijać i grać w piłkę. Choć to też trochę trwało, nie ustąpiłem od razu. Były jeszcze przepychanki. Wspomniałem, że jeśli mają na mnie krzyczeć i mnie straszyć, to ja wysyłam żonę do Polski i będę siedział tutaj jeszcze dwa lata sam, jakoś wytrzymam. Tylko że w tym wszystkim jest po prostu - no właśnie - chęć grania w piłkę.

Do Sivassporu trafiłeś z Radomiaka, gdzie też spotkałeś się z problemem z płatnościami. Wszystko już masz uregulowane?

Nie. Cały czas się "bijemy". Jakaś część została spłacona, ale na większość wciąż czekam. Myślę, że o finale zdecyduje sąd. Ostatnią rozprawę wygraliśmy.

W Grecji zaczęło się od pożaru

W Grecji, gdzie odszedłeś z Turcji, było spokojniej?

- Ledwie mieszkanie znaleźliśmy i tydzień później zaczęły się pożary… Nieźle, nie?

W Pogoni znają Twoją historię? Przyciągasz katastrofy. Nie bali się podpisać kontraktu?

- Nie pytałem… W każdym razie w Grecji wyszliśmy na zewnątrz, a tam 40 stopni, a niego ciemne, właściwie to czarne od dymu. Trening odwołany, bo nie dało się normalnie oddychać. Wszystko działo się jakieś 8 km dalej i generalnie dla nas wielkiego zagrożenia nie było, natomiast skala tragedii była duża. To były czasy, w których do Grecji dostawali się imigranci, mieszkali po lasach. Ludzie tracili tam życie.

Boję się chyba kontynuować tą rozmowę…

- To powiem, że po tym początku, w Grecji już nie działy się złe rzeczy. Na boisku się broniłem. Kibiców nie mieliśmy wielu, ale od tych, co byli, spływało do mnie dużo pozytywnych opinii. Strzeliłem jedenaście goli, sportowo to był dobry czas. Do dziś dostaję wiadomości, że mnie pamiętają i życzą wszystkiego najlepszego. Ja oczywiście też bardzo szanuję Atromitos. Byłem tam tylko przez rok, na zasadzie wypożyczenia z Turcji. Sivasspor pokrywał moje wynagrodzenie.

Czyli tutaj żadnych krzyków w gabinecie prezesa nie było?

- Nie, wręcz przeciwnie. Gdy kończyło się wypożyczenie, klub chciał mnie zatrzymać. Dyrektor usiadł ze mną przy stole i powiedział, że da mi tyle, ile maksymalnie mogą zaoferować. Poprosiłem o czas do namysłu, bo czułem, że to też dobry moment na pójście dalej - byłem po bardzo udanym sezonie, miałem kartę na ręku, odpowiedni wiek… Mogły spływać też inne zapytania.

Trzy godziny, które mogły zmienić życie

Ale chwila - Ty po Grecji wylądowałeś na Cyprze. Nie spodziewam się, że o takie oferty Ci chodziło.

- Bo czas mijał. Oferty spływały, ale zawsze było w nich coś, co sprawiało, że nie mogłem ich przyjąć. Albo w drugą stronę - menedżer pracował nad jakimiś tematem, ale z jakichś przyczyn się to wysypywało. W czerwcu nie brałem Cypru pod uwagę. Chciałem albo pograć gdzieś w lepszej lidze w Europie, albo iść w kierunek egzotyczny, ale na zasadzie mocnej propozycji finansowej. Siedziałem w domu, dni mijały, okienko się kończyło, zacząłem się denerwować uciekającym czasem. A AEK (Limassol) był mocno zainteresowany. Regularnie wydzwaniał, dopytywał. Ja zwlekałem, aż wreszcie zostałem postawiony w sytuacji, gdy musiałem się określić. I zdecydowałem, że pójdę do AEK-u. Klub przysłał coś w rodzaju porozumienia, musiałem podpisać to przez Internet. Odesłałem, poszedłem na trening biegowy, wróciłem do domu i okazało się, że dosłownie w tym czasie… dostałem ofertę z Arabii Saudyjskiej.

Znamy się chwilę, a już widzę, że nie może być u Ciebie za spokojnie.

- Najwidoczniej… W każdym razie oferta była na bardzo wysokim poziomie, jeśli chodzi o finanse. Ale te trzy godziny zdecydowały. Rozmawiałem z menedżerem - powiedział, że jedyną opcją na podpisanie ze mną kontraktu, jest wykupienie mnie z AEK. Oczywiście ze strony klubu z Arabii Saudyjskiej nie było takiej możliwości. Gdyby ta oferta spłynęła trzy godziny wcześniej, pewnie bym się na nią zdecydował. Dobre warunki, kontrakt z góry na dwa lata. Ale AEK mnie przekonał swoją "nachalnością". Zależało im, wydzwaniali o każdej porze dnia. W nocy, z rana. Budziłem się, spoglądałem na telefon, a tam kilkanaście nieodebranych połączeń z Cypru. Nie mówię, że to zły kierunek, bo trochę tam wygrałem - Superpuchar, Puchar Cypru. Wydaje mi się, że sportowo swój czas też dobrze wykorzystałem. Przy odejściu odebrałem sporo pozytywnych wiadomości ze strony kibiców. Strzelałem ważne bramki, rzadko kiedy przy prowadzeniu 3:0, 4:0. One ważyły.

Jak się żyło na Cyprze?

- Było niewyobrażalnie gorąco. O ile w Turcji nie można było wyjść na piwo, bo taka kultura, o tyle tutaj nie można było, bo człowiek nawet nie miał ochoty wychylać nosa poza dom. W okresie letnim od 8 do 18 temperatura nie spadała poniżej 40 stopni. Na wakacje super warunki, ale do życia - gdzie wychowujesz małe dziecko - już niekoniecznie. Tempo życia też nie za szybkie. Cypryjczycy zawsze mówili: siga-siga. Spokojnie-spokojnie, załatwimy to, nie ma pośpiechu.

Legia ugotowana

W tym żarze ugotowaliście Legię.

- Przy okazji tego meczu, chcieli się ze mną spotkać polscy dziennikarze. Zaproponowali jakieś miejsce, ale ostrzegłem: nie wiecie, na co się piszecie. Kamerzysta przeszedł się jakieś 200 metrów, po czym stwierdził, że musi iść się przebrać do pokoju, bo nie da rady. Legia odczuła to później na boisku. Piłkarsko nie odstawali, ale w drugiej połowie było widać, że fizycznie są już wykończeni. Nie dziwiłem się, bo każdy, kto przychodził do nas grać, przeżywał pewnego rodzaju szok. Sam musiałem trochę pobyć w tych klimatach, by się przyzwyczaić, choć 40 stopni w Atenach i na Cyprze to inne 40 stopni. Na Cyprze jest ogromna wilgotność, prawie nie ma wiatru. I właśnie w takich warunkach graliśmy z Legią.

Ja - jako widz przed telewizorem - miałem wrażenie, że piłkarze Legii wyzioną zaraz ducha.

- Czuliśmy to samo. Mieliśmy przekonanie, że jak ten mecz potrwałby jeszcze 10 minut, to strzelilibyśmy dodatkowe 2-3 gole. Później słuchałem ekspertów w polskich mediach i mówili dokładnie to samo. Pamiętam, że około 60. minuty zagadałem do Pawła Wszołka, jak się czuje. Powiedział, że fizycznie jest OK, po czym właśnie wtedy zaczął się największy zjazd, wbijaliśmy kolejne gole. Później na Cyprze odbył się mecz Ligi Mistrzów, gdy Pafos grało z Ajaxem. Trener Holendów powiedział, że tu powinny być zakazane mecze, a Cypr to miejsce turystyczne, nie piłkarskie.

Długo świętowaliście pokonanie Legii?

- Nie. Na Cyprze na drugi dzień zapominają wszyscy, że mecz wygrałeś. Bardziej przeżywa się porażki, kibice mają bardzo krótki lont. Ostatnio jak AEK przegrał dwa kolejne mecze, wszyscy wszędzie mówią, że jest już po sezonie. A to raptem dwa mecze. Kibice nie trzymają ciśnienia.

Na Cyprze też prezes krzyczał

A prezesi?

- Też były jakieś krzyki po moim wywiadzie, który dałem w grudniu polskiej telewizji. Powiedziałem o swoich odczuciach na temat traktowania mnie w klubie. Wiedziałem, że szatnia się ze mną zgadza. Może łatwiej by było, gdybym był Hiszpanem. Była u nas taka kolonia południowców, z trenerem i dyrektorem sportowym włącznie. Czasem śmialiśmy się, że językiem urzędowym jest u nas hiszpański. Piłkarzom z hiszpańskim łatwiej się było dogadać ze sztabem, to zawsze pomaga. Ja rozumiałem jakieś słowa, ale o złapanie kontaktu trudno. Broniłem się na boisku, miałem dobry przelicznik minut na gole, ale to było za mało, by grać. Nie podobało mi się to, a władzom AEK nie spodobał się mój wywiad.

Jakie były konsekwencje?

- Kara finansowa i odsunięcie od treningów na dzień, czy dwa. Wkurzało mnie, że przy realnych argumentach, które dawałem wchodząc z ławki, nie dostawałem szans od pierwszej minuty.

I odszedłeś.

- Tak, ale znów musiałem zrzec się sporej kwoty. Zawsze chodzi o to, by grać. Gdy pojawiła się Pogoń, długo się nie zastanawiałem. Na pewnym etapie życia, lista priorytetów wygląda inaczej. W Polsce, w przeciwieństwie do Cypru, jest rozwinięta medycyna. Nie ma co porównywać pediatrów tu i tam - a mamy dzieci. Po przyjeździe do Szczecina poszliśmy do pediatry, a on był w szoku, że nie zlecono nam takich i innych badań, że brakuje gastrologa, USG brzucha, przy problemie z refluksem u dziecka. Na Cyprze nikt na coś takiego nie daje skierowania.

Czyli po całej tej historii, którą mi opowiedziałeś, wreszcie znalazłeś spokój.

- Tak to właśnie dziś wygląda.

Karol Angielski MIKOLAJ BARBANELL / ARENA AKCJI Newspix.pl

Karol Angielski w barwach Sivassporu AA/ABACA Newspix.pl

