Kapitan młodzieżówki zapracował na powrót do Ekstraklasy. Jest decyzja

Jan Biegański jest wychowankiem GKS Tychy, który w przerwie zimowej sezonu 2020/21 trafił do ekstraklasowej Lechii Gdańsk. Młody zawodnik był przeważnie podstawowym piłkarzem Biało-Zielonych, gdy ich trenerem był Piotr Stokowiec. Notowania Biegańskiego spadły, gdy drużynę przejął Tomasz Kaczmarek, a pomocnik miał raczej symboliczny udział w 4. miejscu na mecie sezonu 2021/22, dość napisać, że na wiosnę ani razu nie zagrał w podstawowym składzie. Pod koniec okna transferowego latem 2022 r., by grać więcej został wypożyczony z Lechii, do doskonale znanego GKS Tychy, który gra w I lidze.