W piątek (18 lipca) startuje nowy sezon PKO BP Ekstraklasy. Lech Poznań w pierwszym spotkaniu zmierzy się na Enea Stadionie z Cracovią. Kolejorz będzie chciał udanie zainaugurować sezon, w którym będzie bronił mistrzostwa Polski. Podopiecznych Nielsa Frederiksena czekają jednak pracowite tygodnie, bo we wtorek rozpoczną walkę o awans do Ligi Mistrzów.

W tym momencie nie jesteśmy tak mocni, jak byliśmy. Mamy kontuzjowanych kilku kluczowych graczy i jesteśmy przez to mocno osłabieni, szczególnie na skrzydłach. Wierzę w zespół i w jego moc, z czasem będziemy grali coraz lepiej, ale w tej chwili, nie ma co ukrywać, cierpimy

- Różnica jest bardzo dużo, przede wszystkim gra jest dużo szybsza. Kto codziennie trenuje na takiej nawierzchni, ma przewagę przyzwyczajenia do takich warunków. To trochę inny futbol, nawet piłka odbija się inaczej, ale to także oznacza, że rywale nie są przyzwyczajeni do naturalnej murawy i mam nadzieję, że u siebie sprawimy im mnóstwo kłopotów. Nie ma żadnych wymówek ani tłumaczeń, musimy ich pokonać, bo najważniejszy jest awans - dodaje.

- Chcemy, żeby przyjeżdżały tu największe kluby świata i najlepsi piłkarze. W mojej głowie na ten moment jest to, by znów wprowadzić ten klub do Europy, pokazać naszą jakość na boisku i poza nim. To jest w tej chwili najważniejsze, to coś, na czym się skupiam - zakończył Ishak.