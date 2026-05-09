Sytuacja Widzewa Łódź na finiszu sezonu 2025/2026 jest mocno nie do pozazdroszczenia. Po 31. kolejkach ekipa znajdowała się bowiem na 16. miejscu w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Dla drużyny, która w ostatnim czasie poczyniła ogrom kosztownych ruchów transferowych, taki stan rzeczy był kompletnie nieakceptowalny.

9 maja Łodzianie mieli jednak idealną okazję, aby odmienić swój los. Mierzyli się bowiem z Lechią Gdańsk, która na tym etapie sezonu okupowała ostatnie bezpieczne miejsce w tabeli. Co więcej, Widzew rozgrywał ten mecz przed własną publicznością, co zawsze powoduje dodatkowe źródło motywacji.

Tej zdecydowanie nie brakowało podopiecznym trenera Aleksandara Vukovicia. Już w 10. minucie Sebastian Bergier świetnie wykorzystał dośrodkowanie z lewej strony pola karnego. Jego potężnego strzału głową nie wybroniłby prawie żaden golkiper. Ku wielkiej radości trybun Alex Paulsen również tego nie uczynił.

Bergier nie powiedział jednak jeszcze ostatniego słowa. W 28. minucie genialnie zachował się on w polu karnym Lechii, biorąc jednego z rywali na plecy. Ten był nieco spóźniony, dzięki czemu zawodnik Widzewa mógł oddać strzał na bramkę. Mimo dość ostrego kąta, udało mu się po raz drugi zaskoczyć golkipera gości. Widzew prowadził już 2:0, rozpoczynając tym samym widowiskową "ucieczkę z piekła".

Wydawało się, że limit bramek w pierwszej połowie tego meczu został już wyczerpany. Wtedy nadeszła 37. minuta, w której to gola po zamieszaniu przy rzucie rożnym zdobył Steve Kapuadi. Asystował mu nie kto inny jak Sebastian Bergier choć jego zagranie było mocno przypadkowe. Nie zmienia to jednak fakty, że Bergier wyrósł na prawdziwego bohatera pierwszej połowy, zakończonej wynikiem 3:0 dla gospodarzy.

Początek drugiej odsłony meczu był już dużo bardziej wyrównany. Gdańszczanie mieli kilka dobrych akcji pod bramką rywali, jednak ich oprzytomnienie po druzgocącej pierwszej połowie długo nie przekładało się na gole.

Przełamanie przyszło w 67. minucie. Iwan Żelizko stał się beneficjentem dobrze skonstruowanej akcji kolegów. Otrzymał on piłkę kilka metrów przed polem karnym i nie zastanawiał się długo. Zawodnik Lechii oddał atomowe uderzenie, po którym piłka odbiła się od słupka, lądując ostatecznie w bramce. Radość została na chwilę zmącona przez arbitrów z wozu VAR. Analizowali oni, czy przy konstruowaniu akcji bramkowej nie doszło do spalonego. Chwilę później został wydany ostateczny werdykt - gol został zdobyty prawidłowo.

Bramka ta wprowadził widoczne napięcie w szeregach gospodarzy. Coraz częściej można było zauważyć drobne błędy, które utrudniały im kontrolowanie przebiegu spotkania. Na niekorzyść Gdańszczan działał natomiast uciekający czas.

Tuż przed końcem meczu doszło do nietypowej sytuacji. Ukarany żółtą kartką Juljan Shehu dopuścił się niepotrzebnego faulu na rywalu. Pierwotnie arbiter nie zdecydował się na drugi kartonik dla piłkarza. Chwilę później asystenci podpowiedzieli mu jednak, że zagranie kwalifikowało się do ukarania zawodnika. Sędzia naprawił swój błąd, wysyłając wściekłego Albańczyka do szatni.

Chwilę później goście mogli zdobyć kolejnego gola. Bartłomiej Drągowski stanął jednak na wysokości zadania, popisując się nieprawdopodobną interwencją przy trudnym do obrony strzale rywala. Uratował tym samym swoją osłabioną drużynę.

Widzew dowiózł prowadzenie do końcowego gwizdka arbitra. Arcyważna wygrana z Lechią pozwoliła Łodzianom na tymczasową ucieczkę ze strefy spadkowej. Wciąż mogą oni zaliczyć degradację na koniec sezonu, jednak wydarzenia z sobotniego popołudnia dały im chwilę cennego oddechu.

Statystyki meczu Widzew Łódź 3 - 1 Lechia Gdańsk Posiadanie piłki 54% 46% Strzały 18 11 Strzały celne 4 2 Strzały niecelne 10 7 Strzały zablokowane 4 2 Ataki 59 47

Kadr z meczu Widzew - Lechia fot. GRZEGORZ RADTKE / 058sport.pl Newspix.pl

