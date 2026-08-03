Kanonada w Gliwicach, postraszony mistrz. Druga kolejka Ekstraklasy za nami, oto tabela
Druga kolejka PKO BP Ekstraklasy została domknięta wieczorem 3 sierpnia - a w jej trakcie obejrzeliśmy sporo interesujących spotkań. Jak na razie jedynie dwa zespoły mogą się cieszyć z kompletu dwóch zwycięstw w rozgrywkach, dwie drużyny także zaliczyły drugą porażkę z rzędu. Oto, jak dokładnie wygląda obecnie tabela zmagań.
Po inauguracyjnej serii gier zespoły PKO BP Ekstraklasy, już nieco rozpędzone, podeszły do drugiej kolejki starć, która rozpoczęła się w piątek 31 lipca. Na pierwszy ogień poszedł tu bezbramkowy remis Wisły Płock i Widzewa Łódź, ale potem worek z golami ostatecznie się otworzył.
Bez dwóch zdań najwięcej emocji przyniosło współzawodnictwo Piasta Gliwice z Wisłą Kraków (4:3), ale też dość ciekawie wypadł mecz Wieczystej Kraków z Lechem Poznań - "Kolejorz", mimo zdobytych w pierwszej połowie dwóch trafień, po ripoście rywali w drugiej połowie do końca nie był pewien tego, czy beniaminek nie urwie mu punktu.
Ostatecznie na czele tabeli znalazła się przy tym Legia Warszawa, która po ograniu 3:1 Zagłębia Lubin zaliczyła drugą wygraną z rzędu. Podobna sztuka udała się jeszcze tylko jednej ekipie - Jagiellonii Białystok. Poniżej komplet wyników oraz aktualna tabela Ekstraklasy.
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PKO BP Ekstraklasa: Wyniki drugiej kolejki rozgrywek
- Wisła Płock 0:0 Widzew Łódź
- Motor Lublin 1:2 Jagiellonia Białystok
- Piast Gliwice 4:3 Wisła Kraków
- Wieczysta Kraków 1:2 Lech Poznań
- Legia Warszawa 3:1 Zagłębie Lubin
- Śląsk Wrocław 2:1 Raków Częstochowa
- GKS Katowice 3:1 Radomiak Radom
- Cracovia 0:2 Pogoń Szczecin
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PKO BP Ekstraklasa: Tabela rozgrywek po drugiej kolejce gier
Kolejno: Pozycja w tabeli, nazwa drużyny, liczba punktów, zwycięstwa, remis, porażki, bilans bramkowy.
- Legia Warszawa 6 pkt, 2-0-0, 4:1
- Jagiellonia Białystok 6 pkt, 2-0-0, 3:1
- Wisła Płock 4 pkt, 1-1-0, 2:1
- Lech Poznań 4 pkt, 1-1-0, 2:1
- GKS Katowice 3 pkt, 1-0-1, 4:3
- Górnik Zabrze 3 pkt, 1-0-0, 2:1
- Pogoń Szczecin 3 pkt, 1-0-1, 2:1
- Wisła Kraków 3 pkt, 1-0-1, 5:5
- Śląsk Wrocław 3 pkt, 1-0-1, 3:3
- Zagłębie Lubin 3 pkt, 1-0-1, 3:3
- Piast Gliwice 3 pkt, 1-0-1, 4:5
- Radomiak Radom 3 pkt, 1-0-1, 3:4
- Widzew Łódź 2 pkt, 0-2-0, 2:2
- Motor Lublin 1 pkt, 0-1-1, 3:4
- Cracovia 1 pkt, 0-1-1, 0:2
- Korona Kielce 0 pkt, 0-0-1, 0:1
- Raków Częstochowa 0 pkt, 0-0-2, 2:4
- Wieczysta Kraków 0 pkt, 0-0-2, 2:4
Następna kolejka PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrana w dniach 7-9 sierpnia.