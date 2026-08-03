Kanonada w Gliwicach, postraszony mistrz. Druga kolejka Ekstraklasy za nami, oto tabela

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

Druga kolejka PKO BP Ekstraklasy została domknięta wieczorem 3 sierpnia - a w jej trakcie obejrzeliśmy sporo interesujących spotkań. Jak na razie jedynie dwa zespoły mogą się cieszyć z kompletu dwóch zwycięstw w rozgrywkach, dwie drużyny także zaliczyły drugą porażkę z rzędu. Oto, jak dokładnie wygląda obecnie tabela zmagań.

Piłkarze Legii Warszawa w zielonych strojach podczas meczu PKO BP Ekstraklasy na stadionie z kibicami.
Piłkarze Legii Warszawa, obecni liderzy tabeli PKO BP EkstraklasyAndrzej IwańczukEast News

Po inauguracyjnej serii gier zespoły PKO BP Ekstraklasy, już nieco rozpędzone, podeszły do drugiej kolejki starć, która rozpoczęła się w piątek 31 lipca. Na pierwszy ogień poszedł tu bezbramkowy remis Wisły Płock i Widzewa Łódź, ale potem worek z golami ostatecznie się otworzył.

Bez dwóch zdań najwięcej emocji przyniosło współzawodnictwo Piasta Gliwice z Wisłą Kraków (4:3), ale też dość ciekawie wypadł mecz Wieczystej Kraków z Lechem Poznań - "Kolejorz", mimo zdobytych w pierwszej połowie dwóch trafień, po ripoście rywali w drugiej połowie do końca nie był pewien tego, czy beniaminek nie urwie mu punktu.

Ostatecznie na czele tabeli znalazła się przy tym Legia Warszawa, która po ograniu 3:1 Zagłębia Lubin zaliczyła drugą wygraną z rzędu. Podobna sztuka udała się jeszcze tylko jednej ekipie - Jagiellonii Białystok. Poniżej komplet wyników oraz aktualna tabela Ekstraklasy.

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PKO BP Ekstraklasa: Wyniki drugiej kolejki rozgrywek

  • Wisła Płock 0:0 Widzew Łódź
  • Motor Lublin 1:2 Jagiellonia Białystok
  • Piast Gliwice 4:3 Wisła Kraków
  • Wieczysta Kraków 1:2 Lech Poznań
  • Legia Warszawa 3:1 Zagłębie Lubin
  • Śląsk Wrocław 2:1 Raków Częstochowa
  • GKS Katowice 3:1 Radomiak Radom
  • Cracovia 0:2 Pogoń Szczecin

Mecz Korona Kielce - Górnik Zabrze został przełożony na wniosek drugiej z ekip w związku z jej udziałem w el. europejskich pucharów.

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PKO BP Ekstraklasa: Tabela rozgrywek po drugiej kolejce gier

Kolejno: Pozycja w tabeli, nazwa drużyny, liczba punktów, zwycięstwa, remis, porażki, bilans bramkowy.

  1. Legia Warszawa 6 pkt, 2-0-0, 4:1
  2. Jagiellonia Białystok 6 pkt, 2-0-0, 3:1
  3. Wisła Płock 4 pkt, 1-1-0, 2:1
  4. Lech Poznań 4 pkt, 1-1-0, 2:1
  5. GKS Katowice 3 pkt, 1-0-1, 4:3
  6. Górnik Zabrze 3 pkt, 1-0-0, 2:1
  7. Pogoń Szczecin 3 pkt, 1-0-1, 2:1
  8. Wisła Kraków 3 pkt, 1-0-1, 5:5
  9. Śląsk Wrocław 3 pkt, 1-0-1, 3:3
  10. Zagłębie Lubin 3 pkt, 1-0-1, 3:3
  11. Piast Gliwice 3 pkt, 1-0-1, 4:5
  12. Radomiak Radom 3 pkt, 1-0-1, 3:4
  13. Widzew Łódź 2 pkt, 0-2-0, 2:2
  14. Motor Lublin 1 pkt, 0-1-1, 3:4
  15. Cracovia 1 pkt, 0-1-1, 0:2
  16. Korona Kielce 0 pkt, 0-0-1, 0:1
  17. Raków Częstochowa 0 pkt, 0-0-2, 2:4
  18. Wieczysta Kraków 0 pkt, 0-0-2, 2:4

Następna kolejka PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrana w dniach 7-9 sierpnia.

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Paweł Czechowski
Paweł Czechowski
Piłka nożna leżąca na środku zielonego boiska na tle pustych trybun stadionu.
Piłka nożna (zdj. ilustracyjne)AFP
Czerwony narożny chorągiewka umieszczona na zielonej murawie boiska piłkarskiego, wokół puste trybuny stadionu i fragmenty zadaszenia, w tle widoczne wzgórza oraz niebo bez chmur.
Piłka nożna (zdj. ilustracyjne)STRINGER AFP
Czarno-biała piłka nożna leżąca na zielonej murawie, oświetlona punktowym światłem na tle ciemności.
Piłka do piłki nożnej123RF/Picsel, 123RF/Picsel, 123RF/Picsel 123RF/PICSEL


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