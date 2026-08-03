Po inauguracyjnej serii gier zespoły PKO BP Ekstraklasy, już nieco rozpędzone, podeszły do drugiej kolejki starć, która rozpoczęła się w piątek 31 lipca. Na pierwszy ogień poszedł tu bezbramkowy remis Wisły Płock i Widzewa Łódź, ale potem worek z golami ostatecznie się otworzył.

Bez dwóch zdań najwięcej emocji przyniosło współzawodnictwo Piasta Gliwice z Wisłą Kraków (4:3), ale też dość ciekawie wypadł mecz Wieczystej Kraków z Lechem Poznań - "Kolejorz", mimo zdobytych w pierwszej połowie dwóch trafień, po ripoście rywali w drugiej połowie do końca nie był pewien tego, czy beniaminek nie urwie mu punktu.

Ostatecznie na czele tabeli znalazła się przy tym Legia Warszawa, która po ograniu 3:1 Zagłębia Lubin zaliczyła drugą wygraną z rzędu. Podobna sztuka udała się jeszcze tylko jednej ekipie - Jagiellonii Białystok. Poniżej komplet wyników oraz aktualna tabela Ekstraklasy.

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PKO BP Ekstraklasa: Wyniki drugiej kolejki rozgrywek

Wisła Płock 0:0 Widzew Łódź

Motor Lublin 1:2 Jagiellonia Białystok

Piast Gliwice 4:3 Wisła Kraków

Wieczysta Kraków 1:2 Lech Poznań

Legia Warszawa 3:1 Zagłębie Lubin

Śląsk Wrocław 2:1 Raków Częstochowa

GKS Katowice 3:1 Radomiak Radom

Cracovia 0:2 Pogoń Szczecin

Mecz Korona Kielce - Górnik Zabrze został przełożony na wniosek drugiej z ekip w związku z jej udziałem w el. europejskich pucharów.

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PKO BP Ekstraklasa: Tabela rozgrywek po drugiej kolejce gier

Kolejno: Pozycja w tabeli, nazwa drużyny, liczba punktów, zwycięstwa, remis, porażki, bilans bramkowy.

Legia Warszawa 6 pkt, 2-0-0, 4:1 Jagiellonia Białystok 6 pkt, 2-0-0, 3:1 Wisła Płock 4 pkt, 1-1-0, 2:1 Lech Poznań 4 pkt, 1-1-0, 2:1 GKS Katowice 3 pkt, 1-0-1, 4:3 Górnik Zabrze 3 pkt, 1-0-0, 2:1 Pogoń Szczecin 3 pkt, 1-0-1, 2:1 Wisła Kraków 3 pkt, 1-0-1, 5:5 Śląsk Wrocław 3 pkt, 1-0-1, 3:3 Zagłębie Lubin 3 pkt, 1-0-1, 3:3 Piast Gliwice 3 pkt, 1-0-1, 4:5 Radomiak Radom 3 pkt, 1-0-1, 3:4 Widzew Łódź 2 pkt, 0-2-0, 2:2 Motor Lublin 1 pkt, 0-1-1, 3:4 Cracovia 1 pkt, 0-1-1, 0:2 Korona Kielce 0 pkt, 0-0-1, 0:1 Raków Częstochowa 0 pkt, 0-0-2, 2:4 Wieczysta Kraków 0 pkt, 0-0-2, 2:4

Następna kolejka PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrana w dniach 7-9 sierpnia.

Piłka nożna (zdj. ilustracyjne) AFP

Piłka nożna (zdj. ilustracyjne) STRINGER AFP

Piłka do piłki nożnej 123RF/Picsel, 123RF/Picsel, 123RF/Picsel 123RF/PICSEL





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