Kanonada w derbach. Pięć ciosów i fotel lidera. Legia gromi bez litości

Legioniści przystępowali do tego spotkania w doskonałych nastrojach. W czwartek domowy remis 1:1 z Broendby IF zapewnił im awans do IV rundy kwalifikacji Ligi Konferencji . Faza grupowa jest już tylko o krok.

We wspomnianym meczu już w szóstej minucie czerwoną kartkę zobaczył Bartosz Kapustka . Tym razem ponownie pojawił się w wyjściowej jedenastce Legii i - jak się miało okazać - należał do pierwszoplanowych postaci spotkania.

Legia wyprowadza dwa ciosy jeszcze przed przerwą. Derby Mazowsza bez sensacji

Ekipa Gocalo Feio od początku uzyskała optyczną przewagę, ale niewiele z niej wynikało. Zmieniło się to w 38. minucie. Chwilę wcześniej ręką we własnym polu karnym zagrał Rahił Mammadow, co potwierdziła analiza VAR. Do "jedenastki" podszedł Blaż Kramer i okazał się niezawodnym egzekutorem.