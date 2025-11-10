Kamil Grosicki zaczął bić się w piersi. Sam już wydał wyrok, brutalna diagnoza

Pogoń Szczecin fatalnie rozpoczęła sezon, bo od wysokiej porażki z Radomiakiem (1:5), ale szybko wróciła na odpowiednie tory, rozbijając Motor Lublin. Od tego czasu "Portowcy" przeplatali udane mecze z porażkami, w międzyczasie pod koniec października wyeliminowali Legię Warszawa w Pucharze Polski. Po powrocie do ligowej rywalizacji przegrali z Wisłą Płock, z kolei w niedzielę zmierzyli się z inną drużyną z czołówki Ekstraklasy - Jagiellonią Białystok.

Wynik tego spotkania już w 13. minucie otworzył Dimitris Rallis, jeszcze w pierwszej połowie trafieniem odpowiedział Kamil Grosicki. Gdy wydawało się, że rezultat 1:1 utrzyma się do końca spotkania, gola na wagę zwycięstwa w doliczonym czasie gry strzelił Oskar Pietuszewski. Pogoń tym samym przegrała ósmy mecz w sezonie, po 15 kolejkach zajmuje 13. miejsce w lidze i traci 12 punktów do lidera, Górnika Zabrze.

"Bardzo ciężka była dla nas końcówka tego spotkania. Ten mecz wyglądał wieloma momentami jak marzenie, ale końcówka była bardzo rozczarowująca. Jesteśmy rozczarowani i źli" - przyznał po meczu trener Thomas Thomasberg cytowany przez oficjalną stronę internetową klubu.

Pogoń Szczecin znowu przegrała. Kamil Grosicki przeprasza

Szkoleniowiec Pogoni zauważył, że jego podopieczni wykreowali bardzo wiele okazji, oddając w sumie 35 strzałów, z czego większość z pola karnego.

Nie pamiętam, bym kiedykolwiek brał udział w takim meczu. Jestem rozczarowany i zły, ale też dumny z tego, ile byliśmy w stanie wykreować. To coś, czego wcześniej nie pamiętam. Trudno mi uwierzyć w to, co się stało

Thomasber przy okazji podziękował kibicom za doping i zauważył, że ci ze stadionu wrócą sfrustrowani. Krok dalej poszedł Kamil Grosicki, który w mediach społecznościowych postanowił przeprosić za porażkę. "Turbogrosik" przy okazji wydał wyrok - z jego wpisu wynika, że nie wierzy w walkę o najwyższe cele. Zdaniem reprezentanta Polski Pogoń Szczecin aktualnie walczy o to, by w ogóle utrzymać się w Ekstraklasie.

"Przepraszam. Walczymy o utrzymanie" - napisał.

Pod wpisem momentalnie zaroiło się od komentarzy kibiców, którzy próbowali podnieść Grosickiego na duchu. Ten po przerwie reprezentacyjnej do występów w barwach Pogoni wróci 24 listopada - wtedy to zespół ze Szczecina podejmie Zagłębie Lubin.

