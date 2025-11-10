Partner merytoryczny: Eleven Sports

Kamil Grosicki zaczął bić się w piersi. Sam już wydał wyrok, brutalna diagnoza

Katarzyna Koprowicz

Oprac.: Katarzyna Koprowicz

Pogoń Szczecin w niedzielę przegrała kolejny mecz w Ekstraklasie i traci już aż 12 punktów do aktualnego lidera rozgrywek. Po meczu w piersi zaczął bić się Kamil Grosicki, który w mediach społecznościowych wydał zarazem wyrok ws. przyszłości "Portowców". Z jego słów wynika, że sam kapitan przestał wierzyć w dobry wynik drużyny.

Kamil Grosicki nie kryje rozczarowania ostatnimi wynikami Pogoni Szczecin
Kamil Grosicki nie kryje rozczarowania ostatnimi wynikami Pogoni SzczecinKrzysztof CichomskiNewspix.pl

Pogoń Szczecin fatalnie rozpoczęła sezon, bo od wysokiej porażki z Radomiakiem (1:5), ale szybko wróciła na odpowiednie tory, rozbijając Motor Lublin. Od tego czasu "Portowcy" przeplatali udane mecze z porażkami, w międzyczasie pod koniec października wyeliminowali Legię Warszawa w Pucharze Polski. Po powrocie do ligowej rywalizacji przegrali z Wisłą Płock, z kolei w niedzielę zmierzyli się z inną drużyną z czołówki Ekstraklasy - Jagiellonią Białystok.

Wynik tego spotkania już w 13. minucie otworzył Dimitris Rallis, jeszcze w pierwszej połowie trafieniem odpowiedział Kamil Grosicki. Gdy wydawało się, że rezultat 1:1 utrzyma się do końca spotkania, gola na wagę zwycięstwa w doliczonym czasie gry strzelił Oskar Pietuszewski. Pogoń tym samym przegrała ósmy mecz w sezonie, po 15 kolejkach zajmuje 13. miejsce w lidze i traci 12 punktów do lidera, Górnika Zabrze.

"Bardzo ciężka była dla nas końcówka tego spotkania. Ten mecz wyglądał wieloma momentami jak marzenie, ale końcówka była bardzo rozczarowująca. Jesteśmy rozczarowani i źli" - przyznał po meczu trener Thomas Thomasberg cytowany przez oficjalną stronę internetową klubu.

    Pogoń Szczecin znowu przegrała. Kamil Grosicki przeprasza

    Szkoleniowiec Pogoni zauważył, że jego podopieczni wykreowali bardzo wiele okazji, oddając w sumie 35 strzałów, z czego większość z pola karnego.

    Nie pamiętam, bym kiedykolwiek brał udział w takim meczu. Jestem rozczarowany i zły, ale też dumny z tego, ile byliśmy w stanie wykreować. To coś, czego wcześniej nie pamiętam. Trudno mi uwierzyć w to, co się stało
    dodał.

    Thomasber przy okazji podziękował kibicom za doping i zauważył, że ci ze stadionu wrócą sfrustrowani. Krok dalej poszedł Kamil Grosicki, który w mediach społecznościowych postanowił przeprosić za porażkę. "Turbogrosik" przy okazji wydał wyrok - z jego wpisu wynika, że nie wierzy w walkę o najwyższe cele. Zdaniem reprezentanta Polski Pogoń Szczecin aktualnie walczy o to, by w ogóle utrzymać się w Ekstraklasie.

    "Przepraszam. Walczymy o utrzymanie" - napisał.

    Pod wpisem momentalnie zaroiło się od komentarzy kibiców, którzy próbowali podnieść Grosickiego na duchu. Ten po przerwie reprezentacyjnej do występów w barwach Pogoni wróci 24 listopada - wtedy to zespół ze Szczecina podejmie Zagłębie Lubin.

