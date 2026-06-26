Kamil Grosicki od ponad dekady jest jednym z najbardziej charakterystycznych polskich piłkarzy. Charyzmatyczny skrzydłowy przez długie lata był motorem napędowy reprezentacji Polski, reprezentując ją trzykrotnie na mistrzostwach Europy, a także na dwóch mundialach.

Po latach gry w klubach zagranicznych Grosicki w 2021 roku podjął decyzję o powrocie do Pogoni Szczecin, której jest wychowankiem. Pomimo 38 lat na karku "Grosik" już niedługo rozpocznie szósty kolejny sezon w Ekstraklasie. Jego aktualna umowa z klubem obowiązuję jeszcze przez jeden rok.

Na karierę Grosickiego składają się sukcesy w piłce klubowej oraz oczywiście również i reprezentacyjnej - z pamiętnym dla polskich kibiców Euro 2016 na czele. Szczecinianin w swoim życiu zmagał się jednak z ogromnymi problemami osobistymi. Jednym z najpoważniejszych było uzależnienie od hazardu.

Kamil Grosicki otwarcie przyznał ws. swojego uzależnienia. "To było silniejsze ode mnie"

Przełomowym momentem w życiu Grosickiego był transfer do Legii Warszawa. To właśnie w stolicy piłkarz miał uzależnić się od hazardu, co prześladowało go przez kolejne lata życia. Jak sam piłkarz wspominał, bardzo szybko wpędziło go to w problemy finansowe. Więcej o tej sprawie pisaliśmy na naszych łamach.

Kamil Grosicki po wielu latach powrócił do swojego problemu, wypowiadając się szerzej w serialu "Na pierwszym planie" realizowanym przez telewizję Canal+Sport. Bohaterką trzeciego odcinka drugiego sezonu programu była małżonka piłkarza Dominika Grosicka, która od niedawna kieruje kobiecą sekcją piłkarską w Pogoni Szczecin. Jednym z tematów poruszonym w odcinku był hazard.

- Byłem młody, koledzy mnie zaprowadzili i tak się zaczęło. Ja nie grałem dla pieniędzy, tylko grałem, żeby grać. Ja się cieszyłem, jak już przegrałem, jak już nie miałem co włożyć. Bałem się pokazywać, jestem osobą publiczną, więc jeździłem do prywatnych kasyn, w sensie takich sal VIP. Wystarczyło raz w miesiącu pojechać żeby było po zabawie. Później zmieniały się tylko stawki. Zarabiasz 10 tysięcy, przegrasz 10 tysięcy, zarabiasz 100 tysięcy, przegrasz 100 tysięcy. Nikt nie mógł sobie ze mną poradzić, to było wtedy silniejsze ode mnie - opowiedział Grosicki na antenie Canal+ Sport.

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Tatuaż sobie zrobiłem z datą ostatniego wejścia do kasyna. To jest 30 czerwca 2019 rok. Ten hazard mi zbrzydł po prostu.

Grosicki już za miesiąc rozpocznie kolejny sezon Ekstraklasy. Jego Pogoń Szczecin na inaugurację zmierzy się na swoim stadionie z Legią Warszawa.

Kamil Grosicki Bartlomiej Bodzek East News

Kamil Grosicki ANDRZEJ SZKOCKI / POLSKA PRESS East News





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