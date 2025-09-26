Kamil Grosicki wyróżniony. Koledzy mówili jednak jasno. "Za mało"

Kamil Grosicki otrzymał srebrną kartę EA Sports FC 26 - znalazł się tym samym w drugiej kategorii piłkarskiej, nad brązowymi i pod złotymi piłkarzami. Jego statystyki, według niektórych, powinny jednak zostać poprawione.

Kamil Grosicki na karcie EA Sports FC 26

EA Sports postanowiło przygotować na nadchodzący rok kartę także dla Kamila Grosickiego. Sam zainteresowany, gdy tylko ją zobaczył, bardzo się ucieszył. Podkreślił, że jest "still the best", czyli "wciąż najlepszy" i zabrał kartę ze sobą.

Ta trafiła jeszcze w ręce paru zawodników Pogoni Szczecin. Wielu było dumnych z tego, jak uhonorowany został Grosicki. Niektórzy zwrócili jednak uwagę na pewien problem, a mianowicie źle rozłożone statystyki.

Kamil Grosicki powinien być szybszy

Wielu zawodników, patrząc na statystyki, od razu wskazywała na to, że prędkość podana przez Electronic Arts jest, według nich, zbyt niska i zamiast rzeczonych 81 powinno się tam znaleźć coś około 90 lub nawet więcej.

Co ważne, Grosicki słynął właśnie ze swojego przyspieszenia, stąd "Turbo Grosik", o którym mówiło od lat tak wielu kibiców. Zdaje się, że twórcy układający statystyki powinni bliżej przyjrzeć się temu fenomenowi. W każdym razie cieszono się z docenienia największej gwiazdy Pogoni.

Kamil Grosicki Iwanczuk/Sport/REPORTER East News

Kamil Grosicki Grzegorz Wajda/REPORTER East News