Partner merytoryczny: Eleven Sports

Kamil Grosicki wyróżniony. Koledzy mówili jednak jasno. "Za mało"

Anna Dymarczyk

Anna Dymarczyk

Kamil Grosicki to jeden z najbardziej znanych i popularnych polskich piłkarzy. Zdaje się, że po zakończeniu reprezentacyjnej kariery za kadencji Michała Probierza, będzie mógł jeszcze do niej wrócić. Póki co jednak "Grosik" skupia się przede wszystkim na grze dla Pogoni Szczecin. Ostatnio otrzymał spore wyróżnienie. Jego koledzy byli jednak zdania, że powinno dojść do pewnych poprawek.

Kamil Grosicki
Kamil GrosickiGrzegorz Wajda/REPORTER East News

Kamil Grosicki otrzymał srebrną kartę EA Sports FC 26 - znalazł się tym samym w drugiej kategorii piłkarskiej, nad brązowymi i pod złotymi piłkarzami. Jego statystyki, według niektórych, powinny jednak zostać poprawione.

Kamil Grosicki na karcie EA Sports FC 26

EA Sports postanowiło przygotować na nadchodzący rok kartę także dla Kamila Grosickiego. Sam zainteresowany, gdy tylko ją zobaczył, bardzo się ucieszył. Podkreślił, że jest "still the best", czyli "wciąż najlepszy" i zabrał kartę ze sobą.

DJB: Powrót Kamila Grosickiego do reprezentacji to zaskoczenie? WIDEODo jednej bramkiPOLSAT BOX GO

Ta trafiła jeszcze w ręce paru zawodników Pogoni Szczecin. Wielu było dumnych z tego, jak uhonorowany został Grosicki. Niektórzy zwrócili jednak uwagę na pewien problem, a mianowicie źle rozłożone statystyki.

Kamil Grosicki powinien być szybszy

Wielu zawodników, patrząc na statystyki, od razu wskazywała na to, że prędkość podana przez Electronic Arts jest, według nich, zbyt niska i zamiast rzeczonych 81 powinno się tam znaleźć coś około 90 lub nawet więcej.

Co ważne, Grosicki słynął właśnie ze swojego przyspieszenia, stąd "Turbo Grosik", o którym mówiło od lat tak wielu kibiców. Zdaje się, że twórcy układający statystyki powinni bliżej przyjrzeć się temu fenomenowi. W każdym razie cieszono się z docenienia największej gwiazdy Pogoni.

Zobacz również:

Kamil Grosicki
Reprezentacja

Brutalna diagnoza Kamila Grosickiego. Tuż przed meczami reprezentacji Polski

Kacper Dąderewicz
Kacper Dąderewicz
Kamil Grosicki
Kamil GrosickiIwanczuk/Sport/REPORTEREast News
Kamil Grosicki
Kamil GrosickiGrzegorz Wajda/REPORTER East News

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja