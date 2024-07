Kamil Glik lepszy od kuzyna Erlinga Haalanda. Niespodziewana porażka Rakowa

Od początku spotkania Cracovia cofnęła się bardzo głęboko, a Raków grał tak jakby sądził, że bramka jest kwestią czasu, że strzeli się sama. Kontuzjowany Arttu Hoskonen zszedł z boiska, w 22. minucie, zastąpił go Czech Jakub Jugas , który zagrał po raz pierwszy w 2024 r. Nieco później z analogicznego powodu po stronie Rakowa Ben Lederman zastąpił Władysława Koczerhina . Ta zmiana znacznie, o 20% zwiększyła liczbę Polaków na boisku - w Rakowie było ich do tej pory trzech, w Cracovii - dwóch.

Słaby mecz Rakowa Częstochowa. Niespodziewana przegrana z Cracovią

Niespodziewanie tuż po przerwie do siatki trafili goście z Krakowa - krótkie rozegranie rzutu rożnego poskutkowało klasycznym "centrostrzałem" Mikkela Maigaarda. Dośrodkowanie Duńczyka, który większość kariery spędził w Norwegii, przecięło całe pole karne i trafiło do siatki obok zaskoczonego czy wręcz zdumionego Kacpra Trelowskiego. Po objęciu prowadzenia "Pasy" mogły jeszcze bardziej skupić się na tym co lubią najbardziej - głębokiej defensywie. Na 20 minut przed końcem na boisko wszedł nowy nabytek Rakowa Częstochowa, Jonatan Braut Brunes - kuzyn słynnego Erlinga Haalanda. To nie pomogło, do końca spotkania defensywa Cracovii, pod wodzą doświadczonego Kamila Glika nie dała się złamać i "Pasy" wywiozły spod Jasnej Góry niespodziewaną i ciężko wywalczoną wygraną 1-0.