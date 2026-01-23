Zdecydowanie poniżej oczekiwań w rundzie jesiennej sezonu 2025/2026 spisywała się Legia Warszawa. Klub ze stolicy kraju pod wodzą pierw Edwarda Iordanescu, a następnie Inakiego Astiza odpadł z Pucharu Polski i już po fazie ligowej pożegnał się z Ligą Konferencji. Do tego doszły także liczne porażki i potknięcia w PKO BP Ekstraklasie, co poskutkowało 17. miejscem w tabeli, czyli lokatą w strefie spadkowej.

Z tego względu działacze zespołu pilnie szukali trenera, a wybór padł na Marka Papszuna, czyli do niedawna opiekuna Rakowa Częstochowa. Ten odbył już z zespołem kilka treningów i jest po obozie przygotowawczym. Bez wątpienia 51-latek będzie miał przed sobą spore wyzwanie, aby wraz z Legią uplasować się możliwe na najwyższej lokacie w lidze.

Spokojny o to zdaje się być defensor stołecznej ekipy, Kamil Piątkowski. Ten przed laty miał już okazję współpracować z trenerem, gdy występował w Rakowie Częstochowa (2019-2021). W rozmowie z portalem Legia.net jasno wyjawia, jakie podejście do trenowania ma Papszun. Co więcej, zdaniem piłkarza dodatkową motywacją dla trenera może być to, że jest z Warszawy.

- Cieszę się, bo już wcześniej pracowałem z trenerem Markiem. Wiem, jakim jest trenerem, wiem, jak podchodzi do piłki nożnej i czym ona dla niego jest. To bardzo ważna część jego życia, zwłaszcza że jest warszawiakiem i ten klub ma dla niego szczególne znaczenie. Przede wszystkim wiem, czego on od nas oczekuje - powiedział.

Piątkowski jasno o Papszunie. "Znam jego sposób"

Oczekuje się, że Papszun niemal całkowicie odmieni Legię. Piątkowski uważa, że obecna kadra pod skrzydłami nowego trenera może osiągnąć spory sukces.

- Przez trzy lata pracy znam jego sposób myślenia, znam taktykę, w której funkcjonuje, wiem, jak chce grać. I mam pełne przekonanie, że przy tych zawodnikach, których mamy obecnie w zespole, grając w taki sposób, jaki chcemy, możemy osiągnąć naprawdę duży sukces - dodał.

Najbliższy mecz Legia Warszawa rozegra 1 lutego. Będzie to pierwsze starcie rundzie wiosennej w PKO BP Ekstraklasie. Rywalem "Wojskowych" będzie Korona Kielce. Jednocześnie będzie to oficjalny debiut Papszuna na ławce zespołu z Warszawy.

TOP 3 Ligi Europy 22.01.26. WIDEO Polsat Sport

Marek Papszun Wojciech Dobrzynski / PressFocus / NEWSPIX.PL East News

Kamil Piątkowski Iwanczuk/Sport/REPORTER / ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News

Paweł Wszołek, Kamil Piątkowski, Bartosz Kapustka Foto Olimpik AFP

Jan Ziółkowski: Nie jestem dla siebie surowy, mówię obiektywnie, bo wiem, na co mnie stać Polsat Sport