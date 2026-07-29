Jedną z pierwszych decyzji Marka Papszuna jako trenera Legii było zrezygnowanie z Kacpra Tobiasza. Kontrakt wciąż młodego bramkarza wygasł 30 czerwca po czterech wspólnych sezonach. W ostatnich dniach 23-latek gościnnie trenował z "Wojskowymi", klub rzekomo chciał podpisać z nim nową umowę. Do zwrotu akcji jednak nie doszło. Golkiper znalazł sobie nowego pracodawcę.

Wcześniej padały pogłoski o angielskim Middlesbrough Potwierdziły się doniesienia serwisu reformhaber.com. Tobiasz podpisał kontrakt z tureckim Gaziantepem. Będzie obowiązywał przez trzy kampanie, a więc do 30 czerwca 2027 roku. Oficjalna strona klubu prezentuje go jako "utytułowanego", "wyróżniającego się refleksem, skutecznością w sytuacjach jeden na jeden, dominacją w powietrzu i umiejętnością budowania akcji od tyłu".

Witamy Kacpra Tobiasza w naszym klubie i życzymy mu wielu sukcesów pod naszym szyldem

Kacper Tobiasz w Gaziantepie. Czy spotka tam Kacpra Kozłowskiego?

Tobiasz w seniorskiej drużynie Legii spędził ostatnich niemal 6 lat (poza okresem luty-maj 2022 na wypożyczeniu w Stomilu Olsztyn). Wygrał z nią mistrzostwo Polski, dwa Puchary Polski i dwa Superpuchary.

- Generalnie z domem trudno jest się rozstać. To normalna rzecz i nie ma co tutaj szukać sensacji. Czuję się gotowy na to, żeby wyjechać i wiem, że umiejętnościowo dałbym sobie radę. Bagaż doświadczeń pozytywnych i negatywnych powoduje, że jestem również gotowy mentalnie. Nie jest to jednak deklaracja ani w jedną, ani w drugą stronę - mówił w październiku 2025 r. dla TVP Sport.

Z kolei Gaziantep w poprzednich trzech sezonach zajmował kolejno 11., 14. i 12. miejsce w tabeli ligi tureckiej. Można więc powiedzieć, że stał się solidnym "graczem" środka stawki.

Przypomnijmy, że w jego szeregach od dwóch lat jest Kacper Kozłowski. Pozostaje podstawowym piłkarzem zespołu, zagrał dla niego już 63 mecze, w których strzelił 10 goli i zanotował 11 asyst. Co ciekawe, obejrzał też 14 żółtych kartek i jedną czerwoną. Nie jest jednak przesądzone, czy dwaj Polacy spotkają się w tej szatni, bo Kozłowskim interesuje się Pogoń Szczecin.

Kacper Tobiasz Grzegorz Wajda East News

Kacper Tobiasz Marek Antoni Iwanczuk AFP

Kacper Tobiasz i Arkadiusz Malarz, 31.08.2023 r. Tomasz Radzik East News





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