Już wszystko jasne. Przewrót w tabeli PKO Ekstraklasy, sensacja w Poznaniu

Jagiellonia Białystok, po pewnej wygranej z Wartą Poznań, sięgnęła po pierwszy, historyczny triumf w rozgrywkach Ekstraklasy. I dodała mistrzostwo Polski do swojego piłkarskiego CV. Na podium znalazły się jeszcze Śląsk Wrocław i Legia Warszawa, natomiast prawdziwy przewrót nastąpił za to na dole tabeli, gdzie do ostatnich minut rozgrywała się walka o to, kto opuści szeregi PKO Ekstraklasy.