Już wszystko jasne. Klub Ekstraklasy ogłosił w sprawie trenera

" Cieszę się, że doszliśmy do porozumienia, mimo, że trener miał też oferty z innych klubów . Decyzja ta była poparta analizą i uznaliśmy to za najlepsze rozwiązanie. Życzę mu powodzenia!" - przekazał Dróżdż, prezes MKS Cracovia SSA, cytowany na oficjalnej stronie internetowej.

Pod wodzą 35-letniego szkoleniowca Cracovia wystartowała świetnie, bo na wyjeździe pokonała lidera Jagiellonię Białystok, ale droga do utrzymania okazała się kręta i wyboista. Zaraz przyszła porażka u siebie z Puszczą Niepołomice. Sytuacja nieco poprawiła się po remisie z Lechem Poznań i rozbiciem Górnika Zabrze. Zimny prysznic przyszedł jednak we Wrocławiu, gdzie krakowianie ulegli Śląskowi aż 0-4. Kluczem do utrzymania okazał się mecz z aktualnym jeszcze mistrzem Polski. Choć Raków przeważał, to wystarczyły dwie kontry i Cracovia wygrała 2-0 .