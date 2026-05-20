Już nie Wisła Kraków. Oto nowy "obiekt westchnień" właściciela Wieczystej

Igor Szarek

Środowisko Wieczystej Kraków przeżyło niemały wstrząs, kiedy światło dzienne ujrzała decyzja właściciela klubu - Wojciecha Kwietnia. Przekazać miał on bowiem piłkarzom, że w przyszłym sezonie drużyna zostanie zdegradowana do IV Ligi. Chwilę później pojawiły się natomiast doniesienia o chęci poczynienia przez przytoczonego działacza sporej inwestycji w inny klub - Wisłę Kraków. Okazuje się jednak, że "Biała Gwiazda" to prawdopodobnie nie jedyny piłkarski cel Kwietnia.

Od kilku lat Wieczysta Kraków realizowała bardzo ambitny cel - wywalczenie awansu do PKO BP Ekstraklasy. Wydawało się, że klub z "Miasta Królów" lada chwila dopnie swego. Kolejkę przed końcem sezonu Wieczysta zajmuje bowiem 3. miejsce w Betclic I Lidze. Lokata ta gwarantuje udział w barażach o awans do elity rodzimego futbolu.

Jakiś czas temu środowisko Wieczystej otrzymało jednak prawdziwy cios. Właściciel tej ekipy - Wojciech Kwiecień - miał bowiem przekazać piłkarzom szokującą decyzję. W jego najnowszej wizji, od przyszłego sezonu zespół ma zostać zdegradowany do IV Ligi, a wszyscy gracze, którym tego typu ruch nie przypadnie do gustu, mogą negocjować rozwiązanie umowy.

Dodatkowo, z niedawnego komunikatu PZPN-u dowiedzieliśmy się, że Wieczysta nie otrzymała licencji na grę w PKO BP Ekstraklasie. Na domiar złego, kilku kluczowych zawodników zdecydowało się opuścić drużynę po zakończeniu obecnego sezonu.

Kwiecień obrał nowy kierunek. W grze już nie tylko Wisła Kraków

Przy okazji opisanych wyżej wydarzeń pojawiły się doniesienia ws. dalszych posunięć Wojciecha Kwietnia. Miał on być bowiem zainteresowany zainwestowaniem swoich środków w konkurencyjną Wisłę Kraków. Nie jest to duże zaskoczenie, bowiem działacz od lat identyfikuje się jako sympatyk "Białej Gwiazdy".

Nieco inne światło na obecną sytuację rzucił natomiast Tomasz Włodarczyk z portalu "Meczyki.pl". Z posiadanych przez niego informacji wynika bowiem, że właściciel Wieczystej ma na oku jeszcze inny kierunek.

- Toczą się zakulisowe podchody, rozmowy, podszepty, że chętnie połączono by Wojciecha Kwietnia z Lukasem Podolskim, czyli mowa o Górniku Zabrze. Tutaj miałby dołożyć swoje miliony, żeby Górnik poszedł jeszcze wyżej w kolejnym sezonie, bo będzie grał w europejskich pucharach - mówił Włodarczyk.

W dalszym toku rozmowy dziennikarz ujawnił jeszcze jeden możliwy kierunek operacyjny Kwietnia. W kontekście milionowych inwestycji padła także nazwa Ruchu Chorzów. Wciąż jednak nie ma stuprocentowej pewności co do tego, z której opcji ostatecznie zdecyduje się skorzystać Wojciech Kwiecień. Z medialnych doniesień wynika bowiem, że negocjacje z Wisłą Kraków w żądnym wypadku nie są łatwe.

