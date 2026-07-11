Ten mecz od początku wzbudzał mieszane emocje. Z jednej strony Wrexham to trzeci najstarszy klub piłkarski na świecie, o którego niezwykłej historii powstał nawet serial na platformie Disney. Z drugiej nie jest to marka jak choćby Sevilla, z którą krakowianie mierzyli się na 100-lecie. Z czasem jednak osoba Petera Moorea (od 2000 r. doradza właścicielom Wrexham AFC, a w zeszłym roku objął pakiet udziałów w Wiśle) oraz sukces w postaci awansu do Ekstraklasy sprawiły, że na dzisiejszego rywala Wisły narzeka coraz mniej osób.

Sporo dyskusji było także wokół samej organizacji meczu, towarzyszących mu atrakcji, cen biletów itp. Część kibiców Wisły broniła klubu, a część narzekała, że jubileuszowy mecz powinien wyglądać inaczej. Spór jeszcze mocniej podsyciła frekwencja - do dzisiejszego poranka sprzedanych było blisko 22 tys. wejściówek, co dla jednych jest niezłym wynikiem, podczas gdy inni na jubileuszu domagają się pełnego stadionu (33 tys. widzów).

Niezadowolonym już kilka dni temu odpowiedział Jarosław Królewski, prezes Wisły.

- Dla wszystkich specjalistów od terminów meczów, cen biletów i podobnych analiz - zachęcam do sięgnięcia do podstaw ekonomii i ekonometrii. W szczególności warto zapoznać się z pojęciami takimi jak elastyczność cenowa popytu, analiza wrażliwości, punkt rentowności czy sezonowość sprzedaży oraz nałożyć to na zdarzenia historyczne, inne wydatki kibiców oraz szersze analizy. Liczby najlepiej interpretuje się w odpowiednim kontekście. Reszta to didaskalia i gdybanie - napisał Królewski na portalu X.

Wisła Kraków. Trener Jop: Kolejny etap przygotowań

Z kolei trener Mariusz Jop oraz kapitan Wisły Alan Uryga zapewniają, że dzisiejszy mecz z Wrexham będzie nie tylko świętem, ale też ważnym punktem w przygotowaniach do sezonu, który startuje już w ostatni weekend lipca.

To spotkanie jubileuszowe, na które został zaproszony zacny gość i cieszę się, że ten mecz pod kątem frekwencji i oprawy będzie bliski temu, co czeka nas w lidze. Z drugiej strony to także kolejny etap w przygotowaniach do sezonu

Uryga: - Nie ma co ukrywać, że to będzie namiastka meczu ligowego. I w szatni też to czujemy.

Mecz Wisła Kraków - Wrexham AFC dziś o godz. 15.

PJ

Wisła Kraków Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Piłkarze Wisły Kraków Marcin Golba AFP

Peter Moore pojawił się na stadionie Wisły Kraków Artur Widak AFP





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