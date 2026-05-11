Jeszcze się nie utrzymali, a tu takie wieści. Widzew chce reprezentanta kraju. Na stole 5 milionów euro

Widzew Łódź w ostatnich miesiącach nie próżnował na rynku transferowym i jest to bardzo delikatne stwierdzenie. Ekipa z Łodzi szalała, wydając kolejne miliony euro. Ostatecznie bilans transferowy za letnie i zimowe okienko transferowe Widzewa zatrzymał się na kwocie -22 milionach euro.

Tak wielka ujemna suma to efekt wielkich, jak na polskie warunki, wydatków przy znikomych wpływach. Najgłośniejszy bez wątpienia był ten z udziałem Osmana Bukariego. Napastnik Ghany trafił do Widzewa za kwotę aż pięciu i pół miliona euro. Dodatkowo wydarzyło się to w zimowym oknie transferowym.

Widzew ponownie na zakupach. Fortuna na stole

Napisać, że jak na razie trzeba ten ruch ocenić negatywnie, to jak nic nie napisać. Bukari nie strzelił jeszcze gola w PKO BP Ekstraklasie. Jego drużyna z kolei poważnie drży o utrzymanie w rozgrywkach. Jak na razie Widzew ma na swoim koncie 39 oczek i ledwie punkt zaliczki nad strefą spadkową.

Mimo niepewności, co do dalszego bytu w klubie już planują wielkie zakupy. Według portalu "direktno.hr" ekipa z Łodzi wzięła na celownik Arbera Hoxhę. Dziennikarze z Chorwacji donoszą, że koszt jego sprowadzenia z Dynama Zagrzeb mógłby zamknąć się w... pięciu milionach euro.

Jest jednak jeden warunek. "Głównym warunkiem, aby transfer doszedł do skutku, jest utrzymanie się Widzewa w I lidze. Po wygranej 3:1 z Lechią w ostatni weekend, Widzew zajmuje obecnie 13. miejsce z dorobkiem 39 punktów" - czytamy. Reprezentant Albanii w tym roku wystąpił w 41 meczach. Strzelił siedem goli i dziewięć razy asystował.

Sprowadzenie Osmana Bukariego to transferowy rekord wszechczasów w Ekstraklasie

