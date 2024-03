Jest podwójna dyskwalifikacja! Cios w trenerów dwóch klubów Ekstraklasy

Do wydarzeń, które wywołały ogromne reperkusje dla Tomasza Tułacza i Aleksandara Vukovicia , doszło we wtorek. O sprawie szybko zaalarmował Krzysztof Marciniak, dziennikarz Canal+ Sport.

Tomasz Tułacz i Aleksandar Vuković ukarani. Oto jak przedstawiali wydarzenia

- Ja nie jestem święty, też jestem człowiekiem emocjonalnym, ale presja jaka była wywierana, agresja - po prostu nie mogłem uwierzyć. A wejście trenera gospodarzy w przerwie do szatni sędziów, to ja się pytam, w czym pan Vuković jest lepszy ode mnie czy od innych trenerów? On może wchodzić do szatni? I o to miałem miałem bardzo duże pretensje do sędziów - przedstawiał swój punkt widzenia Tomasz Tułacz (cyt. za sportowy24.pl).