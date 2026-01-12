Jest pierwszy transfer Papszuna. Nadchodzi rewolucja na kluczowej pozycji

Legia Warszawa ma do rozwiązania kilka spraw niecierpiących zwłoki. Jedną z nich bez wątpienia jest kwestia obsady bramki. Sytuacja Kacpra Tobiasza nie należy bowiem do najbardziej komfortowych ze względu na wygasający niebawem kontrakt oraz same intencje nowego trenera.

Nie wiadomo, jak do pozycji golkipera podchodzi Marek Papszun. Pewne jest jednak, że za pół roku może nie być w klubie Kacpra Tobiasza. 23-latek już w tym momencie może ze swobodą dyskutować o zawarciu umowy z nowym zespołem i ewentualnym otrzymaniu bonusu za podpis.

Nowy bramkarz zmierza do Legii. Pierwszy transfer Papszuna

Wobec tego należałoby sytuację rozwiązać jak najszybciej, a w klubie raczej nie widać odpowiednich kandydatów do zastąpienia 23-latka. Wobec tego Legia Warszawa musi ruszyć na rynek, aby znaleźć zastępcę bramkarza, który przecież jest już w drużynie naprawdę długo.

Według Tomasza Włodarczyka z portalu "Meczyki.pl" i Piotra Koźmińskiego z "Goal.pl" tropy w tej sprawie prowadzą do Rumunii, a konkretnie Cluj. "Jak udało nam się ustalić, to właśnie on ma zostać nowym bramkarzem Legii. Wkrótce powinien pojawić się na zgrupowaniu drużyny w Hiszpanii" - czytamy na "Meczyki.pl".

"Hindrich trafi na Łazienkowską w ramach transferu definitywnego" - dodaje Włodarczyk. 23-latek występuje w Cluj od 2020 roku. W tym czasie zdążył zagrać dokładnie 78 razy w pierwszym zespole. Trzydziestokrotnie zachował czyste konto. Mierzy 193 cm wzrostu i wciąż czeka na debiut w kadrze Rumunii.

Kacper Tobiasz i Cole Palmer GLYN KIRK AFP

Kacper Tobiasz Tomasz Kowalczuk/REPORTER East News

Marek Papszun Grzegorz Wajda/REPORTER East News