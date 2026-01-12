Jest pierwszy transfer Papszuna. Nadchodzi rewolucja na kluczowej pozycji
Marek Papszun jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia oficjalnie został przedstawiony jako nowy trener Legii Warszawa. Szkoleniowiec wspólnie z piłkarzami przygotowują się do drugiej części sezonu. Jedną z niewiadomych pozostaje to, czy w klubie pozostanie Kacper Tobiasz. Jak się okazuje, do klubu zmierza nowy golkiper. Według Tomasza Włodarczyka blisko jest 23-letni Otto Hindrich.
Legia Warszawa ma do rozwiązania kilka spraw niecierpiących zwłoki. Jedną z nich bez wątpienia jest kwestia obsady bramki. Sytuacja Kacpra Tobiasza nie należy bowiem do najbardziej komfortowych ze względu na wygasający niebawem kontrakt oraz same intencje nowego trenera.
Nie wiadomo, jak do pozycji golkipera podchodzi Marek Papszun. Pewne jest jednak, że za pół roku może nie być w klubie Kacpra Tobiasza. 23-latek już w tym momencie może ze swobodą dyskutować o zawarciu umowy z nowym zespołem i ewentualnym otrzymaniu bonusu za podpis.
Nowy bramkarz zmierza do Legii. Pierwszy transfer Papszuna
Wobec tego należałoby sytuację rozwiązać jak najszybciej, a w klubie raczej nie widać odpowiednich kandydatów do zastąpienia 23-latka. Wobec tego Legia Warszawa musi ruszyć na rynek, aby znaleźć zastępcę bramkarza, który przecież jest już w drużynie naprawdę długo.
Według Tomasza Włodarczyka z portalu "Meczyki.pl" i Piotra Koźmińskiego z "Goal.pl" tropy w tej sprawie prowadzą do Rumunii, a konkretnie Cluj. "Jak udało nam się ustalić, to właśnie on ma zostać nowym bramkarzem Legii. Wkrótce powinien pojawić się na zgrupowaniu drużyny w Hiszpanii" - czytamy na "Meczyki.pl".
"Hindrich trafi na Łazienkowską w ramach transferu definitywnego" - dodaje Włodarczyk. 23-latek występuje w Cluj od 2020 roku. W tym czasie zdążył zagrać dokładnie 78 razy w pierwszym zespole. Trzydziestokrotnie zachował czyste konto. Mierzy 193 cm wzrostu i wciąż czeka na debiut w kadrze Rumunii.