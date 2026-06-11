Jest ogłoszenie. Oto pierwszy rywal Wisły Kraków w Ekstraklasie. Będzie gorąco

Nowy sezon PKO BP Ekstraklasy rozpocznie się 25 lipca 2026 roku. Tytułu znowu bronić będzie Lech Poznań.

"Kolejorz" dowiedział się już, że w pierwszej kolejce podejmie Cracovię. Takie okoliczności mogą wywoływać w Poznaniu dość nieprzyjemne wspomnienia. W sezonie 2025/26 miałą miejsce identyczna inauguracja. Wówczas Lech przegrał z "Pasami" aż 1:4 u siebie.

Poznaliśmy także odpowiedź na pytanie: "Przeciwko jakiemu rywalowi w Ektraklasie zadebiutuje Wisła Kraków po wielkim powrocie?".

Będzie to GKS Katowice - jedna z rewelacji minionego sezonu, a także pucharowicz. W ostatniej kolejce Gieksa wygrała rywalizację z Legią Warszawa. Nie w bezpośrednim meczu, ale stawką był udział w Lidze Konferencji. O wszystkim przesądził gol w końcówce.

W Krakowie dojdzie więc do bardzo ciekawie zapowiadającego się widowiska.

Śląsk Wrocław zagra na wyjeździe z Górnikiem Zabrze. Wieczysta Kraków natomiast pojedzie do Radomia na mecz z Radomiakiem.

Wisła Kraków będzie więc jedynym beniaminkiem, który nowy sezon Ekstraklasy rozpocznie u siebie.

1. kolejka

Wisła Kraków - GKS Katowice

Radomiak Radom - Wieczysta Kraków

Pogoń Szczecin - Legia Warszawa

Raków Częstochowa - Wisła Płock

Widzew Łódź - Motor Lublin

Jagiellonia Białystok - Korona Kielce

Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław

KGHM Zagłębie Lubin - Piast Gliwice

Lech Poznań - Cracovia

Wielkie hity pierwszej rundy:

Lech Poznań - Jagiellonia Białystok (5. kolejka) - możliwe przełożenie ze względu na europejskie puchary

Legia Warszawa - Widzew Łódź (8. kolejka)

Wisła Kraków - Jagiellonia Białystok (8. kolejka)

Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa (9. kolejka)

Legia Warszawa - Wisła Kraków (10. kolejka)

Legia Warszawa - Lech Poznań (12. kolejka)

Wisła Kraków - Cracovia (14. kolejka)

Marek Papszun Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Wisła Kraków Grzegorz Wajda East News

Mikael Ishak Monika Wantoła INTERIA.PL





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