Jest ogłoszenie. Oto pierwszy rywal Wisły Kraków w Ekstraklasie. Będzie gorąco

Kacper Dąderewicz

Kacper Dąderewicz

PKO BP Ekstraklasa opublikowała terminarz na sezon 2025/26. Wiemy więc, jak rozpocznie się nowa kampania naszej rodzimej ligi. Swoich pierwszych rywali poznały także beniaminki, w tym Wisła Kraków. Wiemy już, że "Biała Gwiazda" podejmie GKS Katowice. Mistrzowie Polski natomiast zmierzą się u siebie z Cracovią, co może wywoływać u nich wyjątkowo przykre wspomnienia.

article cover
Wisła KrakówANDRZEJ BANASEast News

Nowy sezon PKO BP Ekstraklasy rozpocznie się 25 lipca 2026 roku. Tytułu znowu bronić będzie Lech Poznań.

"Kolejorz" dowiedział się już, że w pierwszej kolejce podejmie Cracovię. Takie okoliczności mogą wywoływać w Poznaniu dość nieprzyjemne wspomnienia. W sezonie 2025/26 miałą miejsce identyczna inauguracja. Wówczas Lech przegrał z "Pasami" aż 1:4 u siebie.

Poznaliśmy także odpowiedź na pytanie: "Przeciwko jakiemu rywalowi w Ektraklasie zadebiutuje Wisła Kraków po wielkim powrocie?".

Będzie to GKS Katowice - jedna z rewelacji minionego sezonu, a także pucharowicz. W ostatniej kolejce Gieksa wygrała rywalizację z Legią Warszawa. Nie w bezpośrednim meczu, ale stawką był udział w Lidze Konferencji. O wszystkim przesądził gol w końcówce.

W Krakowie dojdzie więc do bardzo ciekawie zapowiadającego się widowiska.

Śląsk Wrocław zagra na wyjeździe z Górnikiem Zabrze. Wieczysta Kraków natomiast pojedzie do Radomia na mecz z Radomiakiem.

Wisła Kraków będzie więc jedynym beniaminkiem, który nowy sezon Ekstraklasy rozpocznie u siebie.

1. kolejka

Wisła Kraków - GKS Katowice

Radomiak Radom - Wieczysta Kraków

Pogoń Szczecin - Legia Warszawa

Raków Częstochowa - Wisła Płock

Widzew Łódź - Motor Lublin

Jagiellonia Białystok - Korona Kielce

Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław

KGHM Zagłębie Lubin - Piast Gliwice

Lech Poznań - Cracovia

Boniek wskazał czarnego konia mundialu. Zaskoczenie to mało powiedziane

Wielkie hity pierwszej rundy:

Lech Poznań - Jagiellonia Białystok (5. kolejka) - możliwe przełożenie ze względu na europejskie puchary

Legia Warszawa - Widzew Łódź (8. kolejka)

Wisła Kraków - Jagiellonia Białystok (8. kolejka)

Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa (9. kolejka)

Legia Warszawa - Wisła Kraków (10. kolejka)

Legia Warszawa - Lech Poznań (12. kolejka)

Wisła Kraków - Cracovia (14. kolejka)

Zobacz również:

MetLife Stadium. To na tym obiekcie zostanie rozegrany finał mistrzostw świata 2026
Mundial

Goal Morning, Polsko. Pokażemy wam mistrzostwa świata od kulis

Przemysław Langier
Przemysław Langier
Mężczyzna w sportowej kurtce i czapce z logo Legii Warszawa, ubrany zimowo, stoi obok zadaszenia stadionowego, w tle jasna ściana.
Marek PapszunGrzegorz Wajda/REPORTER East News
trzech piłkarzy ubranych w czerwone koszulki drużynowe obejmuje się podczas celebracji na boisku, widoczne emocje i zgranie zespołu
Wisła KrakówGrzegorz WajdaEast News
piłkarz w niebieskiej koszulce Lecha Poznań z opaską kapitana na ramieniu i wyrazem radości na twarzy, wyraźnie świętujący ważny moment podczas meczu
Mikael IshakMonika WantołaINTERIA.PL


Liga Narodów. Serbia - Argentyna. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja