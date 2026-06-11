Jest ogłoszenie. Oto pierwszy rywal Wisły Kraków w Ekstraklasie. Będzie gorąco
PKO BP Ekstraklasa opublikowała terminarz na sezon 2025/26. Wiemy więc, jak rozpocznie się nowa kampania naszej rodzimej ligi. Swoich pierwszych rywali poznały także beniaminki, w tym Wisła Kraków. Wiemy już, że "Biała Gwiazda" podejmie GKS Katowice. Mistrzowie Polski natomiast zmierzą się u siebie z Cracovią, co może wywoływać u nich wyjątkowo przykre wspomnienia.
Nowy sezon PKO BP Ekstraklasy rozpocznie się 25 lipca 2026 roku. Tytułu znowu bronić będzie Lech Poznań.
"Kolejorz" dowiedział się już, że w pierwszej kolejce podejmie Cracovię. Takie okoliczności mogą wywoływać w Poznaniu dość nieprzyjemne wspomnienia. W sezonie 2025/26 miałą miejsce identyczna inauguracja. Wówczas Lech przegrał z "Pasami" aż 1:4 u siebie.
Poznaliśmy także odpowiedź na pytanie: "Przeciwko jakiemu rywalowi w Ektraklasie zadebiutuje Wisła Kraków po wielkim powrocie?".
Będzie to GKS Katowice - jedna z rewelacji minionego sezonu, a także pucharowicz. W ostatniej kolejce Gieksa wygrała rywalizację z Legią Warszawa. Nie w bezpośrednim meczu, ale stawką był udział w Lidze Konferencji. O wszystkim przesądził gol w końcówce.
W Krakowie dojdzie więc do bardzo ciekawie zapowiadającego się widowiska.
Śląsk Wrocław zagra na wyjeździe z Górnikiem Zabrze. Wieczysta Kraków natomiast pojedzie do Radomia na mecz z Radomiakiem.
Wisła Kraków będzie więc jedynym beniaminkiem, który nowy sezon Ekstraklasy rozpocznie u siebie.
1. kolejka
Wisła Kraków - GKS Katowice
Radomiak Radom - Wieczysta Kraków
Pogoń Szczecin - Legia Warszawa
Raków Częstochowa - Wisła Płock
Widzew Łódź - Motor Lublin
Jagiellonia Białystok - Korona Kielce
Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław
KGHM Zagłębie Lubin - Piast Gliwice
Lech Poznań - Cracovia
Wielkie hity pierwszej rundy:
Lech Poznań - Jagiellonia Białystok (5. kolejka) - możliwe przełożenie ze względu na europejskie puchary
Legia Warszawa - Widzew Łódź (8. kolejka)
Wisła Kraków - Jagiellonia Białystok (8. kolejka)
Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa (9. kolejka)
Legia Warszawa - Wisła Kraków (10. kolejka)
Legia Warszawa - Lech Poznań (12. kolejka)
Wisła Kraków - Cracovia (14. kolejka)