Ekstraklasa rozwija się zarówno pod kątem sportowym, jak i logistycznym. Przyspieszenie tego procesu możemy oglądać zwłaszcza w ostatnich miesiącach, w czasie których kluby z ligowej czołówki były w stanie utrzymywać swoich najlepszych piłkarzy, a do tego jeszcze przeznaczać środki na wzmocnienia składów. W górę idzie także frekwencja , co widać po zapełnieniu trybun w pierwszych kolejkach tego sezonu. Wszystkie kluby mają o co grać, bo w trwających rozgrywkach do podniesienia z murawy będą rekordowe pieniądze.

PKO Ekstraklasa. Rekordowe pieniądze dla polskich klubów

Łącznie do klubów Ekstraklasy trafi 260 milionów złotych (oprócz tego środki trafią też do PZPN i akcjonariuszy, co daje łączną kwotę ponad 270 milionów). Wpływ na wysokość kwoty ma nowy kontrakt telewizyjny z Canal+, a także kontynuowanie współpracy z obecnymi i pozyskanie nowych sponsorów. Na lamach oficjalnej strony ligi dokładniej tłumaczy to prezes zarządu Ekstraklasa SA, Marcin Animucki.

Kolejny wzrost poziomu wypłat dla klubów to efekt nowych kontraktów z naszymi najważniejszymi partnerami mediowymi i marketingowymi, którzy widzą wartość w rozwoju swoich produktów i marek we współpracy z Ekstraklasą [...] Wypełniona piramida sponsorska to odzwierciedlenie pracy, jaką wkładamy wspólnie z klubami, by nasze rozgrywki były atrakcyjne zarówno pod względem sportowym, jak i marketingowym. Jednocześnie, to właśnie dzięki środkom, które uzyskujemy ze scentralizowanych praw mediowych i marketingowych, kluby mogą się rozwijać w różnych wymiarach i tworzyć coraz ciekawsze widowiska, które z kolei budują wartość ligi ~ wyjaśnia

Wypłacane środki podzielone są na kilka kategorii: kwotę stałą, ranking historyczny, wynik sportowy i Pro Junior System. Największy kawałek tortu to kwota stała w wysokości 130 milionów złotych. Połowa z tej kwoty jest dzielona równo na wszystkie 18 klubów, a w jej ramach każdy z nich otrzymuje także milion złotych przeznaczony na szkolenie młodzieży. Pieniądze na ten cel z opłat dokonywanych przez firmy bukmacherskie, a także jako część kwoty wypłacanej z tytułu sponsoringu tytularnego sponsora rozgrywek, PKO Banku Polskiego. Podobnie finansowane są także nagrody za klasyfikację Pro Junior System.

Ranking historyczny obejmuje z kolei wyniki z 5 ostatnich sezonów. Za miejsce w każdym z nich przydzielane są punkty (odpowiednio 18 punktów za 1. miejsce i proporcjonalnie za dalsze miejsca). Mają one też przypisaną wagę - punkty za sezon "najbliższy" mnożone są przez 5, za ten "najdalszy" przez 1. Suma punktów tworzy właśnie wspomniany ranking, na podstawie którego wypłacane są środki. Już teraz wiemy, że w tym sezonie najwięcej pieniędzy z tego tytułu otrzymają kolejno Raków Częstochowa, Legia Warszawa i Pogoń Szczecin.

Ponad 1/3 środków wypłacona będzie z kolei w oparciu o wynik z trwającego sezonu. Do podziału z tej kategorii jest ponad 48 milionów, a wysokość wynagrodzenia zależy oczywiście od miejsca w tabeli na koniec sezonu. Na dodatkowe pieniądze mogą liczyć także kluby, które zapewnią sobie udział w europejskich pucharach (ponad 36 milionów do podziału). 2,6 miliona złotych w ramach tzw. "opłaty solidarnościowej" otrzymają z kolei ci spadkowicze, dla których będzie to przynajmniej drugi sezon w Ekstraklasie, więc tegoroczni beniaminkowi w przypadku potencjalnego spadku nie otrzymają z tej części żadnych pieniędzy.

Marcin Animucki / Zbigniew Czyż / INTERIA.PL

Raków Częstochowa / MARZENA BUGALA-ASTASZOW POLSKA PRESS / East News

Kluby PKO Ekstraklasy mogą liczyć w tym sezonie na rekordowe nagrody / Radosław Jóźwiak/Cyfrasport/ŁKS Łódź / materiały prasowe