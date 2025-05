Jest kara dla Rakowa Częstochowa, komisja ligi ogłosiła. "Na tle rasowym"

Jedynie dwie kolejki pozostały do zakończenia sezonu PKO BP Ekstraklasy . Aktualnie najbliższej mistrzostwa Polski znajduję się Lech Poznań , który z 66 punktami na koncie przewodzi w tabeli . Drugi ze stratą zaledwie "oczka" jest Raków Częstochowa . Zespół Marka Papszuna stracił prowadzenie w miniony weekend, wówczas przegrał z Jagiellonią Białystok 1:2 .

Piłkarz nawet zabrał w tej sprawie. Jak przyznał w rozmowie z Goal.pl doskonale słyszał co działo się na trybunach stadionu. Nie zwracał jednak na to uwagi, co pozwoliło mu odpowiednio skupić się na wykonaniu rzutu karnego.