Jest decyzja w sprawie meczu Widzew Łódź - Ruch Chorzów. Radykalna

Od wczesnego rana na stadionie Widzewa trwały prace, by boisko było zdatne do użytku. Najpierw interweniowała straż pożarna, która wypompowała wodę między innymi z szatni piłkarzy. Jeszcze o godz. 10 rano klub uspokajał, że sytuacja jest opanowana i mecz dojdzie do skutku. Tyle że w Łodzi nadal padało i nie zamierzało przestać.