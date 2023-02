Jeden uderzył rywala, drugi znieważył sędziego. Zajęła się nimi komisja!

Ekstraklasa pauzowała od połowy listopada. Zimowa przerwa rozpoczęła się w tym sezonie wyjątkowo wcześnie ze względu na mundial. Ligowcy do gry wrócili w ostatnim tygodniu stycznia, więc odpoczywali przez dwa i pół miesiąca. Kibice zapewne zdążyli stęsknić się za krajowymi rozgrywkami. Niestety, piątkowe mecze nie obfitowały w bramki. A konkretniej rzecz ujmując - w dwóch spotkaniach nie padł ani jeden gol. Remisami 0:0 zakończyły się starcia Miedzi Legnica z Radomiakiem Radom i Stali Mielec z Lechem Poznań.

Impas miał przełamać Raków Częstochowa, który wraz z Wartą Poznań i naugurował sobotnie granie. Dość niespodziewanie to "Zieloni" wyszli w 26. minucie na prowadzenie. Wynik otworzył Jan Grzesik . Ostatecznie w spotkaniu padł remis 1:1, bo w drugiej połowie wyrównał Stratos Svarnas . Warto jednak dodać, że od 30. minuty częstochowianie grali w osłabieniu. Czerwoną kartkę zobaczył Fran Tudor.

Fran Tudor i Konstantinos Triantafyllopoulos zawieszeni

Co istotne - była ta bezpośrednia czerwona kartka. Chorwat walczył bark w bark z Miłoszem Szczepańskim, ale w pewnym momencie stracił panowanie nad emocjami. Wymierzył rywalowi cios łokciem w twarz, a ten natychmiast padł na murawę. Początkowo sędzia nie był pewien, do czego doszło, ale obejrzał sytuację na monitorze i podjął decyzję o wykluczeniu wahadłowego z dalszej gry. Można się było spodziewać, że w przypadku takiego przewinienia nie skończy się wyłącznie na czerwonej kartce. Zajściu przyjrzała się Komisja Ligi, która zawiesiła zawodnika na trzy kolejki. Ukarała go także grzywną w wysokości 7 tysięcy złotych.