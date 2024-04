Jeden gol rozstrzygnął sprawę. Gęsto na dole, poważne zagrożenie spadkiem

Warta Poznań - Korona Kielce, na dodatek na małym stadionie w Grodzisku Wlkp. - nie jest to wydarzenie, które elektryzowałoby fanów futbolu w Polsce. Obie drużyny walczą o utrzymanie, tylko to jest ich celem - piękno spada na dalszy plan. Zresztą jedni i drudzy rzadko ładnie nie grają, co nie znaczy, że mecz Korony czy Warty nie są emocjonujące. Są - i to bardzo. Warta w ostatniej kolejce znów straciła punkty, we Wrocławiu, w doliczonym czasie, podobnie zresztą jak jesienią w Kielcach, gdy Korona wyrównała na 1:1 w ostatniej akcji meczu.

