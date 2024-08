Jeden cios w Szczecinie wystarczył. Gol w 84. minucie rozstrzygnął mecz

Pogoń Szczecin podchodziła do sobotniego meczu ze Stalą Mielec bez Marcela Wędrychowskiego, Danijela Loncara, Mariusza Malca i Efthymisa Koulourisa. Oznaczało to, że w składzie będzie tylko jeden nominalny środkowy obrońca, a na środku ataku wystąpi od pierwszej minuty 18-letni Patryk Paryzek. Jak się okazało, niedostępny do gry okazał się też Kamil Grosicki. Gospodarze poradzili sobie z wyzwaniem, choć kibice musieli wykazać się cierpliwością.