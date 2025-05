Jeden cios rozłożył Legię na łopatki. Zmiana lidera tabeli. To może być mistrz

Oba zespoły przystępowały do tej konfrontacji po serii udanych gier . Legia miała za sobą cztery zwycięstwa z rzędu, w tym z Chelsea FC na jej terenie oraz w finale Pucharu Polski . Z kolei lechici punktowali w pięciu ostatnich potyczkach ligowych, notując w tym czasie cztery triumfy i remis.

O sile ognia "Kolejorza" świadczył pogrom z poprzedniej kolejki, gdy z Poznania z rezultatem 1:8 wracała Puszcze Niepołomice . Kibice z Łazienkowskiej pamięcią sięgali jednak znacznie dalej, bo do rundy jesiennej. W stolicy Wielkopolski przełknąć musieli wówczas porażkę 2:5 .

Fajerwerki tylko na trybunach. Szlagier kolejki okazał się ligowym zakalcem

Już w pierwszej minucie kąśliwym uderzeniem w światło bramki trafił Claude Goncalves . Golkiper gości Bartosz Mrozek nie dał się jednak zaskoczyć i sparował piłkę na korner. Tylko przez moment wydawało się, że to zapowiedź ofensywnego futbolu z obu stron .

Tymczasem do końca pierwszej połowy żaden inny piłkarz nie pokusił się już o celny strzał. Gra była szarpana, a akcje z rzadka kończyły się w polu karnym. Główne role grali fani Legii. W wyniku incydentów pirotechnicznych spotkanie przerywane było dwukrotnie . Arbiter doliczył do pierwszej połowy 11 minut.

Po zmianie stron z większym animuszem do natarcia ruszyła ekipa Nielsa Frederiksena. Tyle że długo nie przekładało się to na pożądany efekt. To Legia była bliżej zdobycia bramki, ale w 69. minucie kapitalną interwencją popisał się Mrozek po uderzeniu głową Jana Ziółkowskiego.