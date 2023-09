Janusz Filipiak był reanimowany. Został przetransportowany do szpitala

Jak podało RMF FM oraz TVP Sport, właściciel i prezes Cracovii Janusz Filipiak był w sobotnie popołudnie reanimowany. Został przetransportowany do szpitala przy ul. Jakubowskiego w Krakowie.

Zarówno rzecznik Cracovii, jak i rzeczniczka firmy Comarch, której Filipiak jest założycielem i prezesem, póki co nie komentują sprawy.

Filipiak urodził się 3 sierpnia 1952 r. w Bydgoszczy. Stoi na czele krakowskiego klubu już od dziewiętnastu lat. Najważniejszymi sukcesem odniesionym w tym okresie jest jak dotąd triumf w Pucharze Polski przed trzema laty. Zespół prowadził wtedy Michał Probierz, którego podopieczni w finale pokonali po dogrywce Lechię Gdańsk, a w drodze do niego pokonali Jagiellonię Białystok, Bytovię Bytów, Raków Częstochowa, GKS Tychy i Legię Warszawa.

Obecny selekcjoner przy ul. Kałuży pracował od czerwca 2017 do listopada 2021 roku. Dwa miesiące po wspomnianym zwycięstwie nad Lechią sięgnął po kolejne trofeum - tym razem krajowy Superpuchar.

W sezonach 2006/07, 2015/16 i 2018/19 "Pasy" zajmowały - najlepsze w ich najnowszej historii - czwarte miejsce w Ekstraklasie. Nie przełożyło się to jednak na udane występy w europejskich pucharach. Trzy próby awansu do Ligi Europy kończyły się już na pierwszej rundzie eliminacji (lepsze okazały się FK Shkendija, Dunajska Streda i Malmoe), podobnie było w 2008 r. z kwalifikacjami do Pucharu Intertoto (odpowiednika aktualnej Ligi Konferencji, wtedy górą był białoruski Szachcior Soligorsk).