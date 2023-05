Jakub Rzeźniczak rozbity. "Nie dopuszczałem do siebie takich myśli"

Wisła Płock. Jakub Rzeźniczak po spadku z Ekstraklasy: Jestem zły!

Po meczu w Krakowie głos zabrał ten, który - przynajmniej w teorii - powinien być jednym z liderów zespołu Wisły Płock, czyli doświadczony ligowiec Jakub Rzeźniczak. W rozmowie z "Faktem", Rzeźniczak nie ukrywał, że jeszcze to wszystko do niego do końca nie dotarło. Stwierdził bowiem, iż "tym bardziej ten spadek wydaje się niemożliwy", zważywszy, że na początku sezonu Wisła Płock była przez moment nawet liderem Ekstraklasy. - Jest mi bardzo przykro. Jestem zły — podkreślał urodzony w Łodzi zawodnik.