Jakub Kosecki rozwiązał kontrakt z drugoligową turecką drużyną Adana Demirspor. W wywiadzie dla portalu meczyki.pl wyjawił, że poważnie zastanawia się nad powrotem do polskiej ekstraklasy.

30-letni skrzydłowy w przeszłości grał między innymi w Legii Warszawa i Śląsku Wrocław. Na tureckie boiska trafił w 2018 roku, od tamtej pory wystąpił w 48. meczach w barwach Adany. Jego bilans to tylko jedna bramka i osiem asyst.

- Nie ukrywam, że przyjechałem do Turcji dla pieniędzy. Byłem w Niemczech, teraz jestem w Turcji, ale gra w piłkę najbardziej cieszy mnie w Polsce - powiedział syn Romana Koseckiego, narzekając też na to, jak traktowany był w klubie.

Kosecki zwracał uwagę na niezrozumiałą dla niego rotację w składzie. Po kilku dobrych meczach został odsunięty od kadry meczowej, co jak twierdzi pięciokrotny reprezentant Polski, mocno go zniechęciło.

- Myślę poważnie o powrocie do Ekstraklasy. Jeżeli jakiś klub będzie zainteresowany, to z miłą chęcią porozmawiam. Kiedyś mówiłem, że jak powrót do Polski to tylko do dwóch-trzech klubów, a teraz już nie myślę w ten sposób - zareklamował się Kosecki w rozmowie z Samuelem Szczygielskim z meczyki.pl



