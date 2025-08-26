Jako pierwsi zwolnili trenera w Ekstraklasie. Ogłosili następcę, jednak Polak

Przygoda Zeljko Sopicia z jednym z najbardziej zasłużonych polskich klubów nie potrwała długo. Chorwat przejął zespół w marcu 2025 i nie wytrwał w Łodzi nawet pół roku. Po szkoleniowcu wiele obiecywano sobie zwłaszcza teraz, gdy działacze postarali się o solidne wzmocnienia. Widzew zasiliło mnóstwo uznanych piłkarzy, w tym między innymi utalentowany Mariusz Fornalczyk. Pomimo transferów, sytuacja w tabeli nie wygląda jednak kolorowo. "Czerwoni" plasują się obecnie na dziewiątej lokacie.

Najważniejsze osoby w klubie nie zamierzały czekać na cud i ruszyły do działania. Efekt? Zeljko Sopić w poniedziałek pożegnał się z drużyną. Od razu zapowiedziano błyskawiczne przedstawienie opinii publicznej nowego szkoleniowca. Plany stały się rzeczywistością we wtorkowe popołudnie. Od dziś nowym pierwszym trenerem Widzewa jest Patryk Czubak. To specjalista, który doskonale zna łódzką drużynę. Ostatnio pełnił funkcję asystenta, ponadto w przeszłości prowadził ekipę w trzech meczach na poziomie PKO BP Ekstraklasy.

Patryk Czubak ponownie pierwszym trenerem Widzewa. Mecz z mistrzem już na początek

"Wszędzie krąży hasło "Make Widzew Great Again", ale Widzew wielki był zawsze, a my jako zespół musimy sprostać wymaganiom Klubu i Kibiców. Kluczem musi być spójność i dyscyplina, którą w pierwszej kolejności widać na treningu i podczas meczu. (…) Dziękuję za zaufanie, zdaję sobie sprawę z odpowiedzialności. Bardzo wierzę we wszystkich ludzi w Klubie, na czele z piłkarzami, ale teraz chciałbym już skoncentrować się na wspólnej, codziennej pracy" - przyznał nasz rodak, cytowany przez stronę klubową.

Póki co Polak ma pozostać na stanowisku do końca rundy jesiennej. Powody wyjaśniono w artykule informującym o jego angażu. "Jeśli szkoleniowiec zakwalifikuje się do uczestnictwa w kolejnej edycji kursu UEFA PRO, będzie mógł kontynuować pracę w tej roli" - napisano. 32-latka od razu czeka wielkie wyzwanie. W najbliższy weekend Widzew zmierzy się na wyjeździe z Lechem Poznań, a więc obecnym mistrzem kraju.

