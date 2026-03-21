Jagiellonia - Wisła Płock. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Mecz Jagiellonia Białystok - Wisła Płock w ramach 26. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 20:15. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na kanałach CANAL+ 4K Ultra i CANAL+ Sport 3. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Jagiellonia Białystok przez pięć kolejek z rzędu nie potrafiła odnieść zwycięstwa. Drużynę Adriana Siemieńca dotknął niemały kryzys, który po kilku tygodniach został przełamany w miniony wtorek. "Jaga" rozegrała zaległy mecz 16. kolejki PKO BP Ekstraklasy ze świetnie dysponowanym w ostatnim czasie GKS-em Katowice i zwyciężyła 2:1.

Z podobnym problemem mierzyła się Wisła Płock. "Nafciarze" sensacyjnie spędzili zimę na pozycji lidera, ale powrót do gry po przerwie był fatalny w ich wykonaniu. Piłkarze Mariusza Misiury po zwycięstwie 1:0 z Rakowem Częstochowa doznali pięciu porażek z rzędu. Przełamanie nadeszło dopiero w poprzedni weekend, gdy Wisła pokonała na wyjeździe Cracovię 2:1.

Sytuacja Jagiellonii i Wisły wyglądała w ostatnim czasie podobnie, choć dużo poważniejszy kryzys mieli piłkarze z Płocka. Obie ekipy przełamały się, wygrywając 2:1, co może wskazywać na wyrównane spotkanie. Tak było choćby jesienią, gdy "Jaga" wygrała w Płocku ledwie 1:0, natomiast ostatnia wizyta "Nafciarzy" w Białymstoku przed czterema lata zakończyła się remisem 1:1.

Bartosz Mazurek Marco Bucco

Piłkarze Wisły Płock Grzegorz Wajda

