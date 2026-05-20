Jagiellonia walczyła o swoją gwiazdę, decyzja już miała zapaść. Media: To koniec

W kwestii rozgrywek PKO BP Ekstraklasy w tym sezonie wiemy już niemal wszystko - znamy dwóch z trzech spadkowiczów (Termalica, Arka) i poznaliśmy mistrza Polski, którym (po raz drugi z rzędu) został Lech Poznań.

Wciąż jednak na rozstrzygnięcie czeka to, kto zostanie wicemistrzem kraju - i o ten tytuł walczą już tylko trzy drużyny, Górnik Zabrze, Raków Częstochowa oraz Jagiellonia Białystok. Ostatnią z tych ekip może czekać przy tym niebawem istotna zmiana...

Afimico Pululu ma odejść z Jagiellonii. Na tym etapie ma to być już w zasadzie pewne

Od wielu miesięcy spekulowało się bowiem, że jedna z największych gwiazd "Żółto-Czerwonych", Afimico Pululu, może nie przedłużyć swojego kontraktu ważnego jedynie do 30 czerwca. Klub z Podlasia składał napastnikowi propozycje prolongaty, ale wygląda na to, że ta ostatecznie nie dojdzie do skutku.

Jak podaje dziennikarz portalu Goal.pl Piotr Koźmiński zbliżające się spotkanie "Jagi" z Zagłębiem Lubin ma być ostatnim, jakie Pululu rozegra dla swego dotychczasowego zespołu. Autor ocenił szansę na realizację takiego scenariusza na "99 procent" - czyli to w zasadzie pewnik.

Afimico Pululu wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku transferowym

Jaki będzie kolejny krok 27-latka? Na ten moment trudno na dobrą sprawę orzec, ale na zainteresowanie innych klubów zdecydowanie nie narzeka. Jeśli mowa o polskim poletku, to pojawiały się pogłoski np. o Widzewie Łódź, który jednak w przypadku spadku do Betclic 1 Ligi z pewnością będzie musiał wziąć mocną poprawkę na swoją politykę transferową.

Jeśli mowa o drużynach zagranicznych, Piotr Koźmiński przekazywał swego czasu informacje o Kocaelisporze (Turcja) czy belgradzkiej Crvenej zvezdzie. Futbolista jako wolny agent będzie mógł tak czy inaczej do woli przebierać w ofertach.

Mecz Jagiellonia Białystok - Zagłębie Lubin odbędzie się 23 maja o godz. 17.30, tak jak i pozostałe mecze 34. kolejki PKO BP Ekstraklasy.

