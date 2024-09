Ekstraklasa. Piast nie wykorzystał szansy, Jagiellonia się zemściła

Spotkanie mogło rozpocząć się dla Jagi katastrofalnie. W 12. minucie piłkę prosto pod nogi zawodników Piasta podał jeden z defensorów, ale Chrapek, zamiast uderzać, oddał ją do Piaseckiego. Ubiegli go obrońcy, a strzał Felixa ugrzązł w gąszczu piłkarzy przyjezdnych. To mogło i powinno być 1:0 dla Piasta Gliwice.

Podopieczni Adriana Siemieńca wykorzystali za to pierwszą dogodną okazję i objęli w 32. minucie prowadzenie. Z kontratakiem pomknął Miki Villar, który miał niemal autostradę do bramki. W odpowiednim momencie wyłożył futbolówkę do Hansena, a ten bez problemów wbił ją do siatki. I to Jagiellonia schodziła na przerwę, prowadząc 1:0.