Jagiellonia reaguje po blamażu z beniaminkiem. Ściąga posiłki z USA, to już pewne

Nie tak to miało wyglądać - mniej więcej takie zdanie spokojnie można przypisywać większości kibiców, którzy w piątkowe późne popołudnie zgromadzili się na Stadionie Miejskim w Białymstoku. Jagiellonia jako trzecia drużyna poprzedniego sezonu, a także uczestnik ćwierćfinału ostatniej edycji Ligi Konferencji w starciu z beniaminkiem był murowanym faworytem.

Niewiele ponad 18 tysięcy kibiców oglądało jednak wielki popis w wykonaniu Bruk-Betu Termaliki Nieciecza . Beniaminek Ekstraklasy prowadzony przez Marcina Brosza absolutnie zdominował faworyta , już do przerwy prowadząc 3:0. Ci, którzy spodziewali się "remontady" w drugiej części spotkania, srogo się zawiedli. Goście z Niecieczy, zwłaszcza w pierwszym kwadransie po przerwie, mogli nawet podwoić swój dorobek strzelecki. Ostatecznie zakończyło się porażką 0:4, co dla Jagiellonii było niezwykle bolesnym policzkiem.

Ustalając wyjściowy skład na inaugurację sezonu ligowego Adrian Siemieniec od pierwszej minuty postawił na dwóch zawodników, którzy niedawno dołączyli do klubu. Od początku grali środkowy obrońca Yuki Kobayashi oraz ustawiony na prawym skrzydle Louka Prip. Jagiellonia tego okna ściągnęła jednak znacznie więcej zawodników, którzy swoją szansę otrzymali w drugiej połowie. Finalnie jednak wejścia m.in. dwóch hiszpańskich skrzydłowych Alejandro Pozo i Alejandro Cantero oraz zmiana napastnika z Afimico Pululu na Greka Dimitrisa Rallisa nie przyniosły żadnych skutków.

Kolejne wzmocnienie Jagiellonii. Do Białegostoku trafia zawodnik z MLS

W czwartek Jagiellonia rozpocznie grę w eliminacjach Ligi Konferencji. Premierowym rywalem będzie serbski FK Novi Pazar, absolutny debiutant jeśli chodzi o grę w europejskich pucharach. Dla brązowego medalisty z ostatniego sezonu ma to być rozgrzewka, ponieważ celem jest co najmniej awans do ścieżki ligowej LK.