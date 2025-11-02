Jagiellonia - Raków. Gdzie i o której obejrzeć mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Mecz Jagiellonia Białystok - Raków Częstochowa w ramach 14. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 17:30. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP Sport, CANAL+ Premium i CANAL+ Sport 3. Z kolei stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport i w aplikacji mobilnej oraz dla abonentów platformy CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

RC Strasbourg - Jagiellonia Białystok. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Mecz Jagiellonia - Raków hitem 13. kolejki PKO BP Ekstraklasy

Mecz Jagiellonii Białystok z Rakowem Częstochowa niewątpliwie jest hitem 13. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Dla "Dumy Podlasia" to kolejne trudne starcie w ostatnim czasie. "Jaga" zremisowała w Lidze Konferencji z RC Strasbourg 1:1, a następnie przegrała 1:2 spotkanie z Górnikiem Zabrze, którego stawką była pozycja lidera. To była pierwsza porażka zespołu Adriana Siemieńca od 18 meczów.

W miniony czwartek Białostoczanie zmierzyli się z Miedzią Legnica w 1/16 finału Pucharu Polski, gdzie wrócili na zwycięską ścieżkę, choć łatwo nie było. Jagiellonia wygrała po zaciętym spotkaniu 3:2 i dzisiaj w starciu z tak silnym rywalem z pewnością będzie chciała pokazać, że porażka z Górnikiem była tylko wypadkiem przy pracy.

O to nie będzie jednak łatwo. Po trudnym początku sezonu Raków Częstochowa najwyraźniej wszedł już na poziom, który umożliwia "Medalikom" włączenie się do rywalizacji o mistrzostwo Polski. W ostatnich 10 meczach udało im się odnieść sześć zwycięstw, przy trzech remisach i tylko jednej porażce. To oznaka wyraźniej poprawy w porównaniu do tego, jakie wpadki piłkarzom Marka Papszuna przydarzały się na przełomie sierpnia i września. W ostatni czwartek Raków odniósł bardzo przekonujące zwycięstwo 3:0 z Cracovią w ramach 1/16 finału Pucharu Polski.

W zeszłym sezonie Jagiellonia i Raków zagrał ze sobą dwukrotnie. Najpierw w Białymstoku padł remis 1:1, natomiast w rewanżu w Częstochowie "Duma Podlasia" zwyciężyła 2:1. "Medaliki" czekają na wygraną z "Jagą" o trzech spotkań, bo po raz ostatni pokonały ją w lipcu 2023 roku (3:0 - red.).

Jagiellonia Białystok - Raków Częstochowa. O której godzinie i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Mecz Jagiellonia Białystok - Raków Częstochowa w ramach 14. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 17:30. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP Sport, CANAL+ Premium i CANAL+ Sport 3. Z kolei stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport i w aplikacji mobilnej oraz dla abonentów platformy CANAL+ Online.

Afimico Pululu Grzegorz Wajda East News

Zawodnicy Rakowa Częstochowa Grzegorz Wajda/REPORTER East News