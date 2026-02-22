Jagiellonia - Radomiak. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Mecz Jagiellonia Białystok - Radomiak Radom w ramach 22. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 14:45. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Sport 3. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Jagiellonia Białystok - Radomiak Radom. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA, TV]

Jagiellonia Białystok po meczu z Fiorentiną w 1/16 finału Ligi Konferencji wraca do gry na ligowym podwórku. "Duma Podlasia" znakomicie prezentuje się w 2026 roku na poziomie PKO BP Ekstraklasy. Piłkarze Adriana Siemieńca wygrali dwa mecze i jeden zremisowali, co pozwalało im zajmować pozycję lidera po 21. kolejkach, mimo jednego zaległego spotkania.

Tym razem Białostoczanie podejmą u siebie Radomiaka Radom. Ekipa z Mazowsza po 20 rozegranych meczach zajmowała 10 miejsce w tabeli z dorobkiem 27 punktów. Piłkarze Radomiaka zaczęli sezon pod wodzą Joao Henriquesa, ale nie spisywali się najlepiej. Radomianie w trwających rozgrywkach z Portugalczykiem za sterem zdobywali 1,23 punktu na mecz, co było niewystarczające dla zarządu. Drużynę pod koniec października przejął zatem jego rodak, Goncalo Feio i nieco poprawił jej grę, choć o trzech kolejek Radomiak nie potrafi wygrać. W ostatniej kolejce przegrał 1:2 z Koroną Kielce.

W rundzie jesiennej Jagiellonia wygrała na wyjeździe z Radomiakiem 2:1. Natomiast ostatnia wizyta piłkarzy z Radomia w Białymstoku zakończyła się ich pogromem, bo "Jaga" triumfowała aż 5:0 i dzisiaj też będzie faworytem.

Mecz Jagiellonia Białystok - Radomiak Radom w ramach 22. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 14:45. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Sport 3. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online.

Afimico Pululu i Jesus Imaz w barwach Jagiellonii Białystok Fot. Maciej Gilewski / 058sport.pl Newspix/East News

Piłkarze Radomiaka Radom w sezonie 2025/2026 PAWEL PIOTROWSKI/400MM Newspix.pl

