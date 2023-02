Jagiellonia przełamała się po czterech miesiącach! Niezwykle ważne zwycięstwo

Przed pierwszym gwizdkiem z obu obozów płynęły niemalże takie same komunikaty. Gospodarze mówili o konieczności przełamania się i odniesienia pierwszego zwycięstwa ligowego od 7 października. Jagiellonia miała za sobą serię ośmiu meczów bez wygranej - najdłuższą spośród wszystkich zespołów rywalizujących obecnie w Ekstraklasie. Mizerne wyniki musiały przełożyć się na tabelę, w której białostoczanie niebezpiecznie zbliżyli się do czerwonej kreski. Dorobek 20 punktów po 19 kolejkach sprawia, że nikt w stolicy Podlasia nie może czuć się bezpiecznie.

Pogoń Szczecin znów grzeszyła nieskutecznością

Ubiegłotygodniowe spotkanie z WKS-em było pod wieloma względami nielogiczne. To bowiem szczecinianie tworzyli sobie więcej okazji strzeleckich, ale zupełnie nie potrafili ich wykorzystać. W sobotę w Białymstoku chcieli w końcu zamienić ilość na jakość i zaznajomić się ze słowem "skuteczność".

Początek meczu wskazywał jednak na to, że nic z tego. Owszem, goście przejęli inicjatywę i oddawali strzały, natomiast znów niewiele z tego wynikało. W pierwszym kwadransie trafili nawet do siatki, ale sędzia słusznie zauważył pozycję spaloną Marcela Wędrychowskiego. Później czujność Zlatana Alomerovicia sprawdzali jeszcze Sebastian Kowalczyk, Pontus Almqvist czy Rafał Kurzawa. Najbliżej szczęścia był z kolei Kamil Grosicki, który w 32. minucie uderzył w poprzeczkę .

Jagiellonia Białystok - Pogoń Szczecin: Gospodarze w końcu wygrali

Również reakcja trenera Gustafssona była zbliżona. Znów ściągnął z boiska Pontusa Almqvista, a posłał na nie Lukę Zahovicia. Ofensywna roszada na niewiele się jednak zdała. Szczecinianie wciąż byli bezradni w ataku, a Jagiellonia mądrze się broniła. W końcu stało się to, co sugerowała analogia do starcia ze Śląskiem - w 80. minucie Jesus Imaz podwyższył na 2:0 i przypieczętował zwycięstwo Jagiellonii.