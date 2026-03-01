Jagiellonia pokrzywdzona? Siemieniec odpowiedział po meczu. Jaśniej się nie dało

Po wygranej 4:2 z Fiorentiną na wyjeździe w Lidze Konferencji Jagiellonia wróciła do ligowej rzeczywistości. Tam w 23. kolejce zmierzyła się z Legią Warszawa. Na to starcie zęby ostrzyło sobie wielu kibiców.

Już kilka minut po pierwszym gwizdku byliśmy świadkami ciekawej sytuacji. Kajetan Szmyt w jeden z akcji uprzedził Kacpra Chodynę, zabrał się z piłką, po czym pomknął w pole karne Legii, gdzie został sfaulowany przez bramkarza. W teorii Jagiellonii należał się rzut karny, jednak sędzia cofnął pierwotną decyzję.

Adrian Siemieniec: Napisaliśmy piękną historię, byliśmy o krok od czegoś niesamowitego. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Siemieniec nie gryzł się w język. Tak ocenił pracę sędziów po meczu z Legią. Krótko

Problem w tym, że zawodnik gospodarzy - zdaniem arbitra - trącił piłkę ręką. "Jedenastki" dla "Dumy Podlasia" nie było. Ostatecznie niedzielny hit zakończył się remisem 2:2.

Rozwiń

Do całej sytuacji podczas konferencji prasowej odniósł się Adrian Siemieniec, który pokusił się o nieco szerszą i głębszą analizę pracy sędziów. - To, jakie mam przemyślenia nt. ostatniego okresu w polskiej piłce i Ekstraklasie, to nasuwa mi się sformułowanie "brak konsekwencji". Z tym wszyscy mają największy problem. Bo jeżeli jest sytuacja X w jakimś meczu i jest odgwizdana, a następnie uznana za dobrze ocenioną, a w kolejnym meczu jest podobna lub taka sytuacja i już nie jest traktowana jako przewinienie, to wtedy pojawia się największy problem. Brakuje trochę jasności, konsekwentnej linii i myślę, że to największy problem - powiedział trener Jagiellonii, cytowany przez Jakuba Seweryna w mediach społecznościowych.

- Ja już sam jestem za głupi, nie mamy specjalistycznej wiedzy i czasami zadaję proste pytanie i dostaję taki elaborat, że brzmi tak dobrze, że człowiek mówi, że tak musi być. A potem w kolejnym meczu jest inna interpretacja i sam nie wiesz. Z jednej kamery wyglądało to na bark, że decyzja powinna być utrzymana, potem sędziowie tłumaczą, że na innym ujęciu widać, że ta piłka odbiła się niżej i ten ruch powoduje, że niedozwolone zagranie. Jeśli tak było i taka decyzja była podjęta, to ja to akceptuję. Problem będzie z tym, jak w innym meczu będzie utrzymane i ktoś strzeli bramkę - dodał, tłumacząc wspomniany już "brak konsekwencji".

Mimo tylko jednego punktu wywalczonego w meczu z Legią Jagiellonia Białystok pozostaje liderem Ekstraklasy (38 pkt). W kolejnym spotkaniu ekipa Siemieńca zmierzy się na wyjeździe z Lechią Gdańsk (14. miejsce, 28 pkt).

Jagiellonia Białystok fot. Wojciech Wojtkielewicz East News

Adrian Siemieniec Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Adrian Siemieniec Aleksander Kalka AFP

PGE GiEK Skra Bełchatów - Energa Trefl Gdańsk. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport