Jagiellonia pokrzywdzona? Siemieniec odpowiedział po meczu. Jaśniej się nie dało

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

2:2 - takim wynikiem zakończył się niedzielny hit Ekstraklasy pomiędzy Jagiellonią a Legią w Białymstoku. Na początku spotkania doszło do nieco kontrowersyjnej sytuacji, po której sędzia anulował odgwizdany wcześniej rzut karny dla gospodarzy. - Z tym wszyscy mają największy problem - mówi Adrian Siemieniec, odnosząc się do stanu sędziowania na polskich boiskach.

Mężczyzna w białej sportowej bluzie z logotypem klubu piłkarskiego udziela wywiadu podczas konferencji prasowej, siedząc przed mikrofonami, na tle tablicy z logotypami sponsorów.
Adrian SiemieniecFot. Maciej Gilewski / 058sport.plNewspix.pl

Po wygranej 4:2 z Fiorentiną na wyjeździe w Lidze Konferencji Jagiellonia wróciła do ligowej rzeczywistości. Tam w 23. kolejce zmierzyła się z Legią Warszawa. Na to starcie zęby ostrzyło sobie wielu kibiców.

Już kilka minut po pierwszym gwizdku byliśmy świadkami ciekawej sytuacji. Kajetan Szmyt w jeden z akcji uprzedził Kacpra Chodynę, zabrał się z piłką, po czym pomknął w pole karne Legii, gdzie został sfaulowany przez bramkarza. W teorii Jagiellonii należał się rzut karny, jednak sędzia cofnął pierwotną decyzję.

Adrian Siemieniec: Napisaliśmy piękną historię, byliśmy o krok od czegoś niesamowitego. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Siemieniec nie gryzł się w język. Tak ocenił pracę sędziów po meczu z Legią. Krótko

Problem w tym, że zawodnik gospodarzy - zdaniem arbitra - trącił piłkę ręką. "Jedenastki" dla "Dumy Podlasia" nie było. Ostatecznie niedzielny hit zakończył się remisem 2:2.

Do całej sytuacji podczas konferencji prasowej odniósł się Adrian Siemieniec, który pokusił się o nieco szerszą i głębszą analizę pracy sędziów. - To, jakie mam przemyślenia nt. ostatniego okresu w polskiej piłce i Ekstraklasie, to nasuwa mi się sformułowanie "brak konsekwencji". Z tym wszyscy mają największy problem. Bo jeżeli jest sytuacja X w jakimś meczu i jest odgwizdana, a następnie uznana za dobrze ocenioną, a w kolejnym meczu jest podobna lub taka sytuacja i już nie jest traktowana jako przewinienie, to wtedy pojawia się największy problem. Brakuje trochę jasności, konsekwentnej linii i myślę, że to największy problem - powiedział trener Jagiellonii, cytowany przez Jakuba Seweryna w mediach społecznościowych.

Zobacz również:

AS Roma - Juventus
Serie A

Stadio Olimpico szalało, sześć goli w hicie. Ekipa Ziółkowskiego starła się z Juventusem

Paweł Czechowski
Paweł Czechowski

    - Ja już sam jestem za głupi, nie mamy specjalistycznej wiedzy i czasami zadaję proste pytanie i dostaję taki elaborat, że brzmi tak dobrze, że człowiek mówi, że tak musi być. A potem w kolejnym meczu jest inna interpretacja i sam nie wiesz. Z jednej kamery wyglądało to na bark, że decyzja powinna być utrzymana, potem sędziowie tłumaczą, że na innym ujęciu widać, że ta piłka odbiła się niżej i ten ruch powoduje, że niedozwolone zagranie. Jeśli tak było i taka decyzja była podjęta, to ja to akceptuję. Problem będzie z tym, jak w innym meczu będzie utrzymane i ktoś strzeli bramkę - dodał, tłumacząc wspomniany już "brak konsekwencji".

    Mimo tylko jednego punktu wywalczonego w meczu z Legią Jagiellonia Białystok pozostaje liderem Ekstraklasy (38 pkt). W kolejnym spotkaniu ekipa Siemieńca zmierzy się na wyjeździe z Lechią Gdańsk (14. miejsce, 28 pkt).

    Zobacz również:

    Sochan spędził niemal cały mecz na ławce rezerwowych
    NBA

    11 zwycięstw z rzędu i koniec. Sochan czekał na to starcie. Tak trener potraktował Polaka

    Maciej Brzeziński
    Maciej Brzeziński
    Trzech piłkarzy w żółto-czerwonych strojach drużyny świętuje zdobycie gola na murawie stadionu, obejmując się i okazując radość, w tle widać rozmyte sylwetki innych kibiców i elementy trybun.
    Jagiellonia Białystokfot. Wojciech WojtkielewiczEast News
    Mężczyzna w czarnej kamizelce i jasnych dżinsach idzie po stadionie, w tle widoczne puste krzesełka w kolorach czerwonym i niebieskim.
    Adrian SiemieniecGrzegorz Wajda/REPORTER East News
    Mężczyzna w kurtce sportowej z logo klubu sportowego stoi na tle rozmazanego wyświetlacza z informacjami.
    Adrian SiemieniecAleksander KalkaAFP
    PGE GiEK Skra Bełchatów - Energa Trefl Gdańsk. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja