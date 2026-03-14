Jagiellonia - Piast. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Mecz Jagiellonia Białystok - Piast Gliwice w ramach 25. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 14:45. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na kanale CANAL+ Sport 3. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online.

Jagiellonia Białystok - Piast Gliwice. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA, TV]

Jagiellonia Białystok wyraźnie przechodzi słabszy okres tego sezonu. Piłkarze Adriana Siemieńca w ostatnich czterech ligowych kolejkach ani razu nie potrafili wygrać. Na dodatek w ostatnim spotkaniu z Lechią Gdańsk byli kompletnie bezradni i przegrali aż 0:3. Być może "Duma Podlasia" w ostatnich tygodniach cały wysiłek włożyła w dwumecz z Fiorentiną i płaci za to wynikami w Ekstraklasie.

O tym, czy "Jadze" udało się uporać z problemami, będzie można przekonać się już dzisiaj. Białostoczanie podejmą u siebie Piasta Gliwice. "Piastunki" od powrotu do gry przeplatają zwycięstwa porażkami. W ostatnich siedmiu meczach wygrały trzykrotnie i czterokrotnie przegrały. Gliwiczanie mają tylko punkt przewagi nad strefą spadkową, a rosnąca forma Legii nie jest dla nich dobrą wiadomością.

W tym sezonie Jagiellonia i Piast zmierzyły się z sobą w ramach 8. kolejki Ekstraklasy. Wówczas padł remis 1:1, co patrząc na ostatnie wyniki w meczach tych drużyn, nie jest żadną niespodzianką. Aż trzy na cztery ostatnie konfrontacje "Jagi" i Piasta kończyły się właśnie remisem 1:1. Dziś taki rezultat również nie jest wykluczony, mając na uwadze problemy gospodarzy oraz przeplatanie zwycięstw porażkami gości.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na kanale CANAL+ Sport 3. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online.

Radość po golu piłkarzy Piasta Gliwice Art Service PAP

Jagiellonia Białystok Grzegorz Wajda East News

