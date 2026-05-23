Jagiellonia ograła Zagłębie. Wiemy, kto został wicemistrzem Polski

Jagiellonia Białystok przed 38. kolejką PKO BP Ekstraklasy zajmowała trzecie miejsce w tabeli. "Duma Podlasia" miała jednak jeszcze szansę na wicemistrzostwo Polski, dające prawo do gry w kwalifikacjach Ligi Mistrzów. Z kolei Zagłębie Lubin przyjechało do Białegostoku, aby walczyć o piątą lokatę na koniec sezonu i start w kwalifikacjach do Ligi Konferencji.

Pululu pięknie pożegnał się z Jagiellonią. Gol napastnika ustalił wynik z Zagłębiem do przerwy

Spotkanie zaczęło się bardzo intensywnie. Obie drużyny ruszyły do zaciętej walki, a jako pierwsi już w 2. minucie swoją okazję mieli piłłkarze Zagłębia Lubin. Po strzale głową Levente Szabo piłka minęła jednak bramkę. To była jedyna ciekawa sytuacja w pierwszym kwadransie.

W 16. minucie bardzo blisko gola była Jagiellonia po rzucie rożnym. Piłkę z prawego narożnika dośrodkowywał Kajetan Szmyt, a główkował Bernardo Vital. Futbolówka trafiła do Jesusa Imaza, ale ten z niewielkiej odległości posłał strzał obok słupka.

W 26. minucie kolejną szansę miał Imaz. Tym razem uderzał z 14. metra po świetnym wycofaniu Vitala. Hiszpan posłał bardzo mocny strzał, ale piłka wylądowała tylko na poprzeczce.

Trzy minuty później prostopadłe podanie otrzymał Afimico Pululu, który niemal ze środka boiska pomknął w kierunku bramki Zagłębia. Jednak już w polu karnym goniący go Igor Orlikowski zahaczył o nogi napastnika "Jagi" i sędzia Wojciech Myć podyktował rzut karny. Do "jedenastki" podszedł sam poszkodowany. Pululu spokojnie wyczekał bramkarza, który poszedł w prawą stronę i bardzo pewnie posłał piłkę w przeciwnym kierunku.

W 40. minucie fenomenalną okazję, by wyrównać mieli piłkarze "Miedziowych". Zagłębie miało rzut wolny w środkowej strefie boiska, po którym piłka trafiła w pole karne. Tam głową wzdłuż bramki futbolówkę zgrywał Damian Michalski, a ta trafiła pod nogi Michała Nalepy. Stoper gości jednak nie potrafił posłać jej do siatki w doskonałej sytuacji. To był ostatni wyraźny akcent pierwszej połowy. Obie ekipy zeszły do szatni przy jednobramkowym prowadzeniu "Dumy Podlasia".

Jagiellonia wygrywa z Zagłębiem, ale walki o Ligę Mistrzów nie będzie. Wicemistrzostwo Polski uciekło

Po przerwie Zagłębie mocno ruszyło do ataku. Już w 52. minucie Damian Dąbrowski posłał uderzenie z dystansu. Piłka przeleciała blisko lewego okienka bramki, ale jednak ponad poprzeczką.

Już trzy minuty później goście znów przeprowadzili groźny atak. Po małym zamieszaniu piłka trafiła na głowę Levente Szabo, jednak ten uderzył wprost w ręce Sławomira Abramowicza. Bramkarz Jagiellonii błyskawicznie wznowił grę, co rozpoczęłą dynamiczną kontrę. Kajetan Szmyt podał na czystą pozycję do Jesusa Imaza, tyle że Hiszpan posłał zbyt słabe uderzenie po ziemi, które ostatecznie wybronił Jasmin Burić. Ta akcja była tak klarowna, że Białostoczanie powinni ją wykorzystać.

W kolejnych minutach inicjatywa była po stronie "Miedziowych". W 71. minucie goście mieli najlepszą okazję na wyrównanie. Szabo posłał dośrodkowanie w pole karne w kierunku Jakuba Sypka. Polak został jednak sfaulowany przez Bernardo Vitala i sędzia po raz drugi tego dnia wskazał "na wapno". Do karnego podszedł Marcel Reguła i trzeba powiedzieć, że uderzył naprawdę nieźle, bo bardzo mocno i tuż przy lewem słupku, ale kapitalnie wyczuł go Abramowicz, który sparował strzał i uchronił Jagiellonię przed utratą prowadzenia.

W 80. minucie Zagłębie miało rzut wolny z okolic lewego narożnika pola karnego. Fantastyczne bezpośrednie uderzenie w kierunku prawego okienka posłał Filip Kocaba, ale pięknie znów pofrunął Abramowicz, który przeniósł piłkę nad poprzeczką.

Dwie minuty później miała miejsce wyjątkowa chwila na stadionie przy ulicy Słonecznej w Białymstoku. Boisko po raz ostatni opuścił Pululu, który odchodzi z "Jagi" po zakończeniu sezonu. Gwiazdor Jagiellonii w pięknym stylu pożegnał się z kibicami, strzelając bramkę, która dała zespołowi z Podlasia 1:0.

Do końca meczu już nic się nie wydarzyło. Jagiellonia zgarnęła trzy punkty, ale to nie wystarczyło, by zdobyć wicemistrzostwo Polski, ze względu na wynik meczu Górnika Zabrze z Radomiakiem Radom. "Jaga" w związku z tym zajęła trzecie miejsce i wystąpi w eliminacjach Ligi Europy. Z kolei Zagłębie zakończyło sezon na 7. pozycji i nie zagra w eliminacjach europejskich pucharów.

Statystyki meczu Jagiellonia Białystok 1 - 0 KGHM Zagłębie Lubin Posiadanie piłki 55% 45% Strzały 13 16 Strzały celne 4 5 Strzały niecelne 3 6 Strzały zablokowane 6 5 Ataki 89 81

